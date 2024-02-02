Кубок африканских наций02 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:33
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Нигерия с голом Лукмана обыграла Анголу и вышла в полуфинал КАН
В 1/2 финала сборная Нигерии сыграет с победителем матча Кабо-Верде – ЮАР
02 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:33
94
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В матче 1/4 финала Кубка Африки сборная Нигерии одержала победу над Анголой (1:0).
Единственный гол для Нигерии забил форвард «Аталанты» Адемола Лукман на 41-й минуте.
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, где сыграет с победителем матча Кабо-Верде – ЮАР.
Кубок Африки
1/4 финала, 2 февраля, Кот-д'Ивуар
Нигерия – Ангола – 1:0
Гол: Адемола Лукман, 41
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