Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нигерия с голом Лукмана обыграла Анголу и вышла в полуфинал КАН
Кубок африканских наций
Нигерия
02.02.2024 19:00 – FT 1 : 0
Ангола
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
02 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:33
94
0

Нигерия с голом Лукмана обыграла Анголу и вышла в полуфинал КАН

В 1/2 финала сборная Нигерии сыграет с победителем матча Кабо-Верде – ЮАР

02 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:33
94
0
Нигерия с голом Лукмана обыграла Анголу и вышла в полуфинал КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Африки сборная Нигерии одержала победу над Анголой (1:0).

Единственный гол для Нигерии забил форвард «Аталанты» Адемола Лукман на 41-й минуте.

Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, где сыграет с победителем матча Кабо-Верде – ЮАР.

Кубок Африки

1/4 финала, 2 февраля, Кот-д'Ивуар

Нигерия – Ангола – 1:0

Гол: Адемола Лукман, 41

Сетка плей-офф

Фотогалерея

По теме:
Нигерия – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Онана может во второй раз завершить карьеру в сборной Камеруна
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
сборная Анголы по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций 2023 Адемола Лукман
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А дальше так сможет? Хойлунд побил рекорд Роналду
Футбол | 02 февраля 2024, 02:40 0
А дальше так сможет? Хойлунд побил рекорд Роналду
А дальше так сможет? Хойлунд побил рекорд Роналду

Расмум Хойлунд аклиматизировался в АПЛ

Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Футбол | 01 февраля 2024, 22:07 16
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч

Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле лишь на 83-й минуте

Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Футбол | 02.02.2024, 19:54
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Футбол | 02.02.2024, 16:14
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
Футбол | 02.02.2024, 00:35
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
01.02.2024, 09:35
Снукер
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
31.01.2024, 19:33 6
Футбол
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 5
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
31.01.2024, 21:13 18
Футбол
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 8
Футбол
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
01.02.2024, 00:13 74
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем