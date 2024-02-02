Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нигерия – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок африканских наций
Нигерия
02.02.2024 19:00 – 52 1 : 0
Ангола
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
02 февраля 2024, 19:00 | Обновлено 02 февраля 2024, 19:02
346
0

Нигерия – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 19:00 матч 1/4 финала Кубка африканских наций

02 февраля 2024, 19:00 | Обновлено 02 февраля 2024, 19:02
346
0
Нигерия – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нигерии

Вечером 2 февраля в Кот-д'Ивуаре продолжается стадия плей-офф Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 февраля на турнире проходит матч 1/4 финала:

  • 19:00. Нигерия – Ангола

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола
  • 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР
  • 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар
  • 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Нигерия – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка плей-офф

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Нигерия).
По теме:
Онана может во второй раз завершить карьеру в сборной Камеруна
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Здесь вам не ЧМ. Марокко вылетело от ЮАР из Кубка Африки, не забив пенальти
смотреть онлайн Кубок африканских наций 2023 сборная Нигерии по футболу сборная Анголы по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Футбол | 02 февраля 2024, 14:34 10
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации

Игроки только 3 клубов точно не могут быть призваны в ряды ВСУ

А дальше так сможет? Хойлунд побил рекорд Роналду
Футбол | 02 февраля 2024, 02:40 0
А дальше так сможет? Хойлунд побил рекорд Роналду
А дальше так сможет? Хойлунд побил рекорд Роналду

Расмум Хойлунд аклиматизировался в АПЛ

«Они что-то знают». Гвардиола оценил слухи о переходе Холанда в Реал
Футбол | 02.02.2024, 19:13
«Они что-то знают». Гвардиола оценил слухи о переходе Холанда в Реал
«Они что-то знают». Гвардиола оценил слухи о переходе Холанда в Реал
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Футбол | 01.02.2024, 22:07
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Футбол | 02.02.2024, 16:14
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
31.01.2024, 17:14 12
Теннис
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
01.02.2024, 18:13 29
Теннис
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
01.02.2024, 00:13 74
Футбол
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 18
Футбол
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем