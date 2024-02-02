Нигерия – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 19:00 матч 1/4 финала Кубка африканских наций
Вечером 2 февраля в Кот-д'Ивуаре продолжается стадия плей-офф Кубка африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 февраля на турнире проходит матч 1/4 финала:
- 19:00. Нигерия – Ангола
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024
Пары 1/4 финала (по сетке)
- 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола
- 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР
- 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар
- 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Нигерия – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сетка плей-офф
События матча
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