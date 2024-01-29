Египет без Салаха выбыл из Кубка Африки, проиграв длинную серию пенальти
В четвертьфинале сборная ДР Конго сыграет с командой Гвинеи
В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная ДР Конго обыграла Египет в драматичной серии пенальти – 1:1 (пен. 8:7).
У конголезцев гол забил Мешак Элиа, а у египтян Ахмед Мостафа Мохамед, реализовал пенальти.
В овертайме, на 97-й минуте, у египтян был удален защитник Мохамед Хамди за два горчичника.
В серии пенальти сборная ДР Конго реализовала 8 из 9 ударов, а партнеры травмированного Мохаммеда Салаха точно пробили 7 раз из 9.
В четвертьфинале Кубка Африки ДР Конго сыграет с Гвинеей, которая вырвала победу у Экваториальной Гвинеи (1:0).
Кубок Африки. 1/8 финала, 28 января
Египет – ДР Конго – 1:1 (пен. 7:8)
Голы: Мостафа Мохамед, 45 (пен) – Элиа, 37
Удаление: Хамди, 97 (Египет)
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