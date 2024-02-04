Сборная ЮАР по пенальти обыграла Кабо-Верде в 1/4 финала Кубке Африки

Вечером 3 февраля в матче 1/4 финала Кубка Африки сборная ЮАР обыграла команду Кабо-Верде – 0:0 (пен. 2:1).

В основное и дополнительное игровое время зрители не увидели ни одного забитого гола.

В серии пенальти удача улыбнулась южноафриканцам, которые забили 2 раза из 4, а их соперники точно исполнили 11-метровый лишь 1 раз из 5.

В полуфинале 7 февраля Бафана-Бафана сыграет против команды Нигерии, а Кот-д'Ивуар выйдет на матч против ДР Конго.

Кубок Африки. 1/4 финала

3 февраля. Кот-д'Ивуар

Кабо-Верде – ЮАР – 0:0 (пен. 1:2)

Серия пенальти: Бебе (не забил), Мокоена (0:1), Семедо (не забил), Лепаса (не забил), Дуарте (не забил), Модиба (не забил), Тейшейра (1:1), Мвала (1:2), Андраде (не забил).

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