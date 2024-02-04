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Кубок африканских наций
04 февраля 2024, 02:23 | Обновлено 04 февраля 2024, 02:26
176
0

Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки

В полуфиналах 7 февраля встретятся: Нигерия – ЮАР, Кот-д'Ивуар – ДР Конго

04 февраля 2024, 02:23 | Обновлено 04 февраля 2024, 02:26
176
0
Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля в Кот-д'Ивуаре завершилась стадия 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Кот-д'Ивуара чудом прошла в полуфинал, вырвав победу в меньшинстве у команды Мали (2:1 д.в.) При этом слоны отыгрались на 90-й минуте, а победный гол забили в компенсированное время ко второму овертайму на 120+2 минуте.

По итогам завершившейся стадии определены 4 участника 1/2 финала. В полуфиналах 7 февраля встретятся: Нигерия – ЮАР, Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/4 финала

  • 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола – 1:0
  • 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР – 0:0 (пен. 1:2)
  • 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар – 1:2 (д.в.)
  • 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея – 3:1

1/2 финала

  • 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР
  • 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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