Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки

3 февраля в Кот-д'Ивуаре завершилась стадия 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

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Сборная Кот-д'Ивуара чудом прошла в полуфинал, вырвав победу в меньшинстве у команды Мали (2:1 д.в.) При этом слоны отыгрались на 90-й минуте, а победный гол забили в компенсированное время ко второму овертайму на 120+2 минуте.

По итогам завершившейся стадии определены 4 участника 1/2 финала. В полуфиналах 7 февраля встретятся: Нигерия – ЮАР, Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/4 финала

02.02. 19:00. Нигерия – Ангола – 1:0

– Ангола – 1:0 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР – 0:0 (пен. 1:2)

– 0:0 (пен. 1:2) 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея – 3:1

1/2 финала

07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР

07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго

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