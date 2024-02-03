Фартовые слоны. Кот-д'Ивуар в меньшинстве вырвал победу у Мали на 120+2 мин

В драматичном четвертьфинале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара в дополнительное время обыграла команду Мали со счетом 2:1.

Малиец Адама Траоре не забил пенальти на 16-й минуте. На 43-й минуте Одион Коссуну оставил Кот-д'Ивуар в меньшинстве при счете 0:0.

Во втором тайме слоны чудом спасли игру. На гол Нене Доржелеса ивуарийцы ответили спасительным ударом Симона Адингры на 90-й минуте.

Были назначены два дополнительных тайма. В компенсированное время ко второму овертайму, на 120+2-й минуте, Умар Диаките с передачи Секо Фофаны забил победный гол.

Кот-д'Ивуар вышел в полуфинал Кубка Африки, где встретится с ДР Конго.

Кубок африканских наций

1/4 финала, 3 февраля, Кот-д'Ивуар

Мали – Кот-д'Ивуар – 1:2 (д.в)

Голы: Нене Доржелес, 71 – Адингра, 90, Диаките, 120+2

Незабитый пенальти: Адама Траоре, 16 (Мали)

Удаления: Адама Траоре, 120+5 – Коссуну, 43, Диаките, 120+3

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