Фартовые слоны. Кот-д'Ивуар в меньшинстве вырвал победу у Мали на 120+2 мин
Хозяева поля в напряженном матче пробились в полуфинал Кубка Африки
В драматичном четвертьфинале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара в дополнительное время обыграла команду Мали со счетом 2:1.
Малиец Адама Траоре не забил пенальти на 16-й минуте. На 43-й минуте Одион Коссуну оставил Кот-д'Ивуар в меньшинстве при счете 0:0.
Во втором тайме слоны чудом спасли игру. На гол Нене Доржелеса ивуарийцы ответили спасительным ударом Симона Адингры на 90-й минуте.
Были назначены два дополнительных тайма. В компенсированное время ко второму овертайму, на 120+2-й минуте, Умар Диаките с передачи Секо Фофаны забил победный гол.
Кот-д'Ивуар вышел в полуфинал Кубка Африки, где встретится с ДР Конго.
Кубок африканских наций
1/4 финала, 3 февраля, Кот-д'Ивуар
Мали – Кот-д'Ивуар – 1:2 (д.в)
Голы: Нене Доржелес, 71 – Адингра, 90, Диаките, 120+2
Незабитый пенальти: Адама Траоре, 16 (Мали)
Удаления: Адама Траоре, 120+5 – Коссуну, 43, Диаките, 120+3
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