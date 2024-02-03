Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок африканских наций
Мали
03.02.2024 19:00 – 76 1 : 0
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
03 февраля 2024, 19:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 19:03
275
0

Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 19:00 матч 1/4 финала Кубка африканских наций

03 февраля 2024, 19:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 19:03
275
0
Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кот-д'Ивуара

Вечером 3 февраля в Кот-д'Ивуаре продолжается стадия плей-офф Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

3 февраля на турнире проходит матч 1/4 финала:

  • 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола – 1:0
  • 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР
  • 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар
  • 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея – 3:1

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка плей-офф

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Нене Доргелес (Мали).
43’
Одилон Коссуну (Кот-д'Ивуар) получает красную карточку.
По теме:
Сборная ДР Конго обыграла Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки
ДР Конго – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нигерия с голом Лукмана обыграла Анголу и вышла в полуфинал КАН
Кубок африканских наций 2023 сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Мали по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Футбол | 03 февраля 2024, 07:14 14
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина

Украинский вратарь будет основным до возвращения Куртуа

Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Футбол | 03 февраля 2024, 19:50 0
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение

Новое руководство УАФ приняло решение, противоположное предыдущему

Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Футбол | 03.02.2024, 02:22
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Футбол | 03.02.2024, 13:45
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Бокс | 03.02.2024, 12:29
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 31
Футбол
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
02.02.2024, 10:50
Бокс
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
02.02.2024, 22:49 7
Бокс
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
02.02.2024, 00:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем