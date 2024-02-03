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Кубок африканских наций
Кабо-Верде
03.02.2024 22:00 – 81 0 : 0
ЮАР
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
03 февраля 2024, 22:05 |
181
0

Кабо-Верде – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 22:00 матч 1/4 финала Кубка африканских наций

03 февраля 2024, 22:05 |
181
0
Кабо-Верде – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная ЮАР

Вечером 3 февраля в Кот-д'Ивуаре продолжается стадия плей-офф Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

3 февраля на турнире проходит матч 1/4 финала:

  • 22:00. Кабо-Верде – ЮАР

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола – 1:0
  • 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР
  • 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар – 1:2 (д.в.)
  • 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея – 3:1

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Кабо-Верде – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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