Фавориты, звезды, прогнозы. Путеводитель по Кубку африканских наций-2023

13 января стартует чемпионат Африки. Официально турнир называется Кубок африканских наций. Хозяином турнира будет Кот-д’Ивуар.

Интересно, что в нынешнем году будут проведены сразу четыре континентальные первенства – кроме африканского, еще Азии, Южной Америки и Европы.

Такого наслоения турниров в нынешнем году не было бы, если бы чемпионаты Африки и Азии состоялись вовремя. Дело в том, что изначально эти два мероприятия должны были проводиться в прошлом году. Но из-за климатических условий они были перенесены на начало 2024-го.

В частности, чемпионат Африки планировали провести там же, где и сейчас (в Кот-д’Ивуаре; эту страну выбрали хозяйкой турнира еще в 2014 году), но только летом 2023-го. Однако с июня по октябрь в стране длится сезон тропических ливней, и проводить в таких условиях континентальный футбольный форум – дело практически гиблое.

Вот и решили организаторы турнира сместить его на январь. Не очень удобно для европейских чемпионатов, где выступают многие звезды КАН, но иного выхода они не нашли. И да, официально турнир называется КАН-2023. Он будет продолжаться с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В преддверии чемпионата Африки Sport.ua отвечает на самые актуальные вопросы, касающиеся предстоящего форума.

Какой формат чемпионата?

Всего в отборе за право сыграть на полях Кот-д’Ивуар участвовали 54 сборные. В финальную часть турнира вышли 24 национальные команды, которые разделены на шесть групп.

All you need to know about the #TotalEnergiesAFCON2023 stadiums is right here 🏟@COCAN_2023 pic.twitter.com/KTPNSWxG5q — CAF (@CAF_Online) January 8, 2024

Группа А: Кот-д'Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.

Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.

Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.

Группа E: Тунис, Мали, Южная Африка, Намибия.

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

В 1/8 финала выходят по две первые команды из каждой группы плюс еще четыре с третьих позиций, имеющие лучшие показатели. Далее – плей-офф по олимпийской системе: проигравший выбывает, победитель проходит в следующий этап. Это уже третий подряд турнир именно в таком формате.

11 февраля в Абиджане на Олимпийском стадионе «Алассан Уаттара», рассчитанном на 60 тысяч зрителей, состоится финальный поединок. Там же пройдет и матч открытия.

Twitter. Олимпийский стадион «Алассан Уаттара» – главная арена турнира

Кроме Абиджана, матчи будут проведены в еще четырех городах страны – Ямусукро, Буаке, Сан-Педро и Корого.

Титул чемпиона африканского континента будет отстаивать Сенегал.

Кого считают фаворитом турнира?

Явного лидера ни у специалистов, ни у букмекеров нет. Наиболее «привлекательные» претензии на победу сразу у четырех команд – Сенегала, Нигерии, Марокко и Кот-д’Ивуара.

Показательно, что на последних по счету семи континентальных состязаниях чемпионами становились представители разных стран. Так что, если следовать этой традиции, то на нынешнем чемпионате Африки должна произойти смена «вывески».

Но на действующего чемпиона – сборную Сенегала – ставки все равно высоки. В команде на привычном месте – на тренерской скамье – остается Алиу Сиссе, приведший Сенегал к исторической первой победе на минувшем континентальном первенстве.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Сенегала – один из главных фаворитов турнира

В строю и главная звезда «Львов Теранги» – Садио Мане, защищающий на клубном уровне цвета саудовского «Аль-Наср».

Хотя по трансферной стоимости бывшего форварда «Ливерпуля» опережают сразу два игрока – Николас Джексон из «Челси» и Папе Сарр из «Тоттенхэма».

А ведь есть еще и Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе.

Нынешняя сборная Сенегала – наиболее ровная из всех команд, вышедших в финальную часть. Поэтому ее и считают одним из главных претендентов на успех.

Главный козырь сборной Кот-д’Ивуара – домашние стены, которые, как известно, при прочих равных обстоятельствах всегда являются решающим аргументом. Но и окромя этого фактора у ивуарийцев достаточно «добродетелей». Одна из них – статус постоянного фаворита КАН, хотя команда выигрывала чемпионат Африки лишь дважды. Последний раз – в 2015 году. Впечатляет и состав «Слонов»: Серж Орье, Франк Кессье, Секо Фофана, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога.

Не рассматривать сейчас в качестве одного из главный претендентов на титул сборную Марокко – как минимум кощунственно. После исторического четвертого места на ЧМ-2022 марокканцы являются самой популярной национальной командой «Черного континента». Наставник «Атласских львов» Валид Реграги сохранил фактически весь основной состав команды, блиставший на полях катарского Мундиаля: Ашраф Хакими, Хаким Зиеш, Софьян Амрабат, Яссин Буну, Юссеф Эн-Несири.

Нынешняя сборная Нигерии – самая дорогостоящая национальная команда КАН-2023. Три ее ведущие футболисты – Виктор Осимхен, Виктор Бонифасе и Адемола Лукман – суммарно стоят 180 миллионов евро. Но Бонифасе, один из лидеров и сборной Нигерии, и немецкого «Байера», из-за травмы вынужден пропустить турнир.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Безусловно, Осимхен из «Наполи», действующий обладатель титула лучшего футболиста Африки – один из самых популярных и знаковых игроков турнира.

Кроме этой троицы, в составе нигерийской сборной тоже есть на кого посмотреть: Алекс Ивоби, Франк Оньеку, Келечи Ихеаначо, Самуэль Чуквезе.

Но назвать эту сборную ровной по составу, как, например, Сенегал, все же не получится: крен явно в пользу нападения.

На кого еще стоит обратить внимание?

Конечно же, на сборную Египта во главе с Мохаммедом Салахом. «Фараоны» семь раз становились чемпионами Африки, однако с Салахом – лучшим футболистом в истории египетского футбола – они еще ни разу не были первыми. Нынешний шанс – один из последних для Мо и компании.

Getty Images/Global Images Ukraine. КАН-2023 последний шанс для Мохамеда Салаха выиграть чемпионат континента

Традиционно сильным составом обладает сборная Ганы. Руководит командой Крис Хьютон, имеющий богатый опыт клубной работы в АПЛ. Из футболистов выделяются Джордан Айю и Мохаммед Кудус.

Накануне последних шести-семи чемпионатов Африки сборная Камеруна постоянно ходит в фаворитах, но лишь однажды подтвердила свое высокое реноме. В этот раз «Неукротимые львы» тоже имеют чемпионские амбиции. В их составе выделяются Андре Онана, Венсан Абубакар и Карл Экамби.

Есть свои звезды и в сборной Алжира: Рами Бенсебайни, Софьян Фегули, Исмаэль Беннасер, Ислам Слимани, Усем Ауар и, конечно же, Рияд Марез.

А кто из звезд пропустит турнир?

О Бонифасе, одном из самых ярких игроков сборной Нигерии, было сказано выше: он пропустит КАН-2023 по причине травмы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лидер атаки Байера и сборной Нигерии Виктор Бонифасе пропустит турнир

Будет у нигерийцев еще одна кадровая пробоина: травмирован полузащитник Уилфред Ндиди, выступающий за «Лестер».

По аналогичной причине не сыграет в Кот-д’Ивуаре Томас Парти – полузащитник сборной Ганы и «Арсенала».

А вот футболист «Вест Хэма» Саид Бенрахма не имеет проблем со здоровьем, но на КАН-2023 в составе сборной Алжира не значится. Как и Уилфрид Заа, выступающий за «Галатасарай», не заявлен за сборную Кот-д’Ивуара.

Где смотреть?

В Украине матчи Кубка африканских наций-2024, который пройдет с 13 января по 11 февраля, покажет платформа MEGOGO.