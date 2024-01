Фавориты, звезды, прогнозы. Путеводитель по Кубку африканских наций-2023

13 января стартует чемпионат Африки. Официально турнир называется Кубок африканских наций. Хозяином турнира будет Кот-д’Ивуар.

Интересно, что в нынешнем году будут проведены сразу четыре континентальные первенства – кроме африканского, еще Азии, Южной Америки и Европы.

Такого наслоения турниров в нынешнем году не было бы, если бы чемпионаты Африки и Азии состоялись вовремя. Дело в том, что изначально эти два мероприятия должны были проводиться в прошлом году. Но из-за климатических условий они были перенесены на начало 2024-го.

В частности, чемпионат Африки планировали провести там же, где и сейчас (в Кот-д’Ивуаре; эту страну выбрали хозяйкой турнира еще в 2014 году), но только летом 2023-го. Однако с июня по октябрь в стране длится сезон тропических ливней, и проводить в таких условиях континентальный футбольный форум – дело практически гиблое.

Вот и решили организаторы турнира сместить его на январь. Не очень удобно для европейских чемпионатов, где выступают многие звезды КАН, но иного выхода они не нашли. И да, официально турнир называется КАН-2023. Он будет продолжаться с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В преддверии чемпионата Африки Sport.ua отвечает на самые актуальные вопросы, касающиеся предстоящего форума.

Всего в отборе за право сыграть на полях Кот-д’Ивуар участвовали 54 сборные. В финальную часть турнира вышли 24 национальные команды, которые разделены на шесть групп.

