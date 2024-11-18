Легионер Кривбасса помог сборной Нигера одержать выездную победу над Ганой

26-летний нападающий «Кривбасса» Даниэль Соса в матче 6-го тура квалификационного раунда Кубка африканских наций вышел в стартовом составе сборной Нигера, которая играла против Ганы на выезде.

Хозяева поля провалили не только этот матч, но и всю квалификацию в целом.

В первом тайме гости открыли счет на 22-й минуте. Это сделал Уссейни Бадамасси.

Во втором тайме команды обменялись голами. На 67-й минуте игрок Ганы Джерри Африе сравнял счет, а защитник Нигера Умар Сако на 90+2-й минуте вывел гостей снова вперед.

Гана могла сравнять, но Мохаммед Кудус не реализовал пенальти на 90+6-й минуте.

В итоге ни сборная Ганы, ни сборная Нигера не смогли пройти квалификацию.

Кубок африканских наций. Квалификация. 6-й тур

Гана – Нигер – 1:2

Голы: Африе, 67 – Бадамасси, 22, Сако, 90+2.

На 90+6 Мохаммед Кудус не реализовал пенальти.

Видео голов и обзор матча