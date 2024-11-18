Легионер Кривбасса помог сборной Нигера одержать выездную победу над Ганой
Хозяева поля сенсационно не смогли пробиться в финальную часть Кубка африканских наций
26-летний нападающий «Кривбасса» Даниэль Соса в матче 6-го тура квалификационного раунда Кубка африканских наций вышел в стартовом составе сборной Нигера, которая играла против Ганы на выезде.
Хозяева поля провалили не только этот матч, но и всю квалификацию в целом.
В первом тайме гости открыли счет на 22-й минуте. Это сделал Уссейни Бадамасси.
Во втором тайме команды обменялись голами. На 67-й минуте игрок Ганы Джерри Африе сравнял счет, а защитник Нигера Умар Сако на 90+2-й минуте вывел гостей снова вперед.
Гана могла сравнять, но Мохаммед Кудус не реализовал пенальти на 90+6-й минуте.
В итоге ни сборная Ганы, ни сборная Нигера не смогли пройти квалификацию.
Кубок африканских наций. Квалификация. 6-й тур
Гана – Нигер – 1:2
Голы: Африе, 67 – Бадамасси, 22, Сако, 90+2.
На 90+6 Мохаммед Кудус не реализовал пенальти.
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный экс-футболист ждет победы украинцев
Поединок состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву