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Кубок Африки
Гана
18.11.2024 18:00 – FT 1 : 2
Нигер
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Кубок африканских наций
18 ноября 2024, 20:52 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:11
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Легионер Кривбасса помог сборной Нигера одержать выездную победу над Ганой

Хозяева поля сенсационно не смогли пробиться в финальную часть Кубка африканских наций

18 ноября 2024, 20:52 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:11
402
0
Легионер Кривбасса помог сборной Нигера одержать выездную победу над Ганой
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

26-летний нападающий «Кривбасса» Даниэль Соса в матче 6-го тура квалификационного раунда Кубка африканских наций вышел в стартовом составе сборной Нигера, которая играла против Ганы на выезде.

Хозяева поля провалили не только этот матч, но и всю квалификацию в целом.

В первом тайме гости открыли счет на 22-й минуте. Это сделал Уссейни Бадамасси.

Во втором тайме команды обменялись голами. На 67-й минуте игрок Ганы Джерри Африе сравнял счет, а защитник Нигера Умар Сако на 90+2-й минуте вывел гостей снова вперед.

Гана могла сравнять, но Мохаммед Кудус не реализовал пенальти на 90+6-й минуте.

В итоге ни сборная Ганы, ни сборная Нигера не смогли пройти квалификацию.

Кубок африканских наций. Квалификация. 6-й тур

Гана – Нигер – 1:2

Голы: Африе, 67 – Бадамасси, 22, Сако, 90+2.

На 90+6 Мохаммед Кудус не реализовал пенальти.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Oumar Sako (Нигер).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Jerry Afriyie (Гана).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ousseini Badamassi (Нигер).
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Кубок африканских наций сборная Нигера по футболу сборная Ганы по футболу Даниэль Соса Кривбасс Кривой Рог Мохаммед Кудус
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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