Вошли в зону еврокубков. Санта-Клара минимально одолела Фамаликау

30 декабря прошел последний поединок 16-го тура чемпионата Португалии.

Клуб «Фамаликау» на своем поле принимал «Санта-Клару».

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Футбольное противостояние закончилось минимальной победой «Санта-Клары» со счетом 2:1. Гости первыми отличились в матче, а уже на 51-й минуте коллектив удвоил преимущество. Хозяевам удалось сократить отставание на 58-й минуте, однако этого оказалось недостаточно.

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 30 декабря

«Фамаликау» – «Санта-Клара» – 1:2

Голы: Соррисо, 58 – Силва, 32, Лима, 51

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Турнирная таблица