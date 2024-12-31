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Чемпионат Португалии
Фамаликау
30.12.2024 22:15 – FT 1 : 2
Санта Клара
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Португалия
31 декабря 2024, 02:43 | Обновлено 31 декабря 2024, 02:50
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0

Вошли в зону еврокубков. Санта-Клара минимально одолела Фамаликау

Прошел последний поединок 16-го тура чемпионата Португалии

31 декабря 2024, 02:43 | Обновлено 31 декабря 2024, 02:50
9
0
Вошли в зону еврокубков. Санта-Клара минимально одолела Фамаликау
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря прошел последний поединок 16-го тура чемпионата Португалии.

Клуб «Фамаликау» на своем поле принимал «Санта-Клару».

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Футбольное противостояние закончилось минимальной победой «Санта-Клары» со счетом 2:1. Гости первыми отличились в матче, а уже на 51-й минуте коллектив удвоил преимущество. Хозяевам удалось сократить отставание на 58-й минуте, однако этого оказалось недостаточно.

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 30 декабря

«Фамаликау» – «Санта-Клара» – 1:2

Голы: Соррисо, 58 – Силва, 32, Лима, 51

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 16 13 1 2 44 - 10 40
2 Порту 16 13 1 2 40 - 9 40
3 Бенфика 16 12 2 2 37 - 9 38
4 Санта Клара 16 10 0 6 18 - 16 30
5 Брага 16 8 4 4 28 - 18 28
6 Витория Гимараеш 16 6 6 4 22 - 18 24
7 Каза Пия 16 6 5 5 18 - 19 23
8 Морейренсе 16 6 3 7 21 - 24 21
9 Фамаликау 16 4 7 5 19 - 19 19
10 Риу Аве 16 5 4 7 17 - 27 19
11 Жил Висенте 16 4 6 6 18 - 25 18
12 Эштрела Амадора 16 4 4 8 14 - 25 16
13 Эшторил 16 3 6 7 14 - 26 15
14 АВС 16 2 8 6 12 - 23 14
15 Насьонал 16 3 4 9 11 - 23 13
16 Фаренсе 16 3 4 9 11 - 23 13
17 Боавишта 16 2 6 8 10 - 23 12
18 Арока 16 3 3 10 10 - 27 12
Полная таблица

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Соррисо (Фамаликау).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Сидни Лима (Санта Клара).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Силва (Санта Клара).
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чемпионат Португалии по футболу Фамаликау Санта-Клара видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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