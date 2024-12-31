Вошли в зону еврокубков. Санта-Клара минимально одолела Фамаликау
Прошел последний поединок 16-го тура чемпионата Португалии
30 декабря прошел последний поединок 16-го тура чемпионата Португалии.
Клуб «Фамаликау» на своем поле принимал «Санта-Клару».
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Футбольное противостояние закончилось минимальной победой «Санта-Клары» со счетом 2:1. Гости первыми отличились в матче, а уже на 51-й минуте коллектив удвоил преимущество. Хозяевам удалось сократить отставание на 58-й минуте, однако этого оказалось недостаточно.
Чемпионат Португалии. 16-й тур, 30 декабря
«Фамаликау» – «Санта-Клара» – 1:2
Голы: Соррисо, 58 – Силва, 32, Лима, 51
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|16
|13
|1
|2
|44 - 10
|40
|2
|Порту
|16
|13
|1
|2
|40 - 9
|40
|3
|Бенфика
|16
|12
|2
|2
|37 - 9
|38
|4
|Санта Клара
|16
|10
|0
|6
|18 - 16
|30
|5
|Брага
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|6
|Витория Гимараеш
|16
|6
|6
|4
|22 - 18
|24
|7
|Каза Пия
|16
|6
|5
|5
|18 - 19
|23
|8
|Морейренсе
|16
|6
|3
|7
|21 - 24
|21
|9
|Фамаликау
|16
|4
|7
|5
|19 - 19
|19
|10
|Риу Аве
|16
|5
|4
|7
|17 - 27
|19
|11
|Жил Висенте
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|12
|Эштрела Амадора
|16
|4
|4
|8
|14 - 25
|16
|13
|Эшторил
|16
|3
|6
|7
|14 - 26
|15
|14
|АВС
|16
|2
|8
|6
|12 - 23
|14
|15
|Насьонал
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|16
|Фаренсе
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|17
|Боавишта
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|18
|Арока
|16
|3
|3
|10
|10 - 27
|12
События матча
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