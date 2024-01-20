Ангола выиграла голевую перестрелку у Мавритании на Кубке Африки

В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборная Анголы обыграла команду Мавритании со счетом 3:2.

У команды из Анголы голы забили Жилберт и Желсон Дала (дубль). У соперника отличились Сиди Амар Аднан и Абубакари Койта.

Ситуация в группе после двух туров: Ангола и Буркина-Фасо (по 4 очка), Алжир (2), Мавритания (0).

Кубок африканских наций

2-й тур, 20 января

Мавритания – Ангола – 2:3

Голы: Амар, 43, Койта, 58 – Дала, 30, 50, Жилберт, 53.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея