Ангола выиграла голевую перестрелку у Мавритании на Кубке Африки
В группе после двух туров впереди Ангола и Буркина-Фасо, набравшие по 4 очка
В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборная Анголы обыграла команду Мавритании со счетом 3:2.
У команды из Анголы голы забили Жилберт и Желсон Дала (дубль). У соперника отличились Сиди Амар Аднан и Абубакари Койта.
Ситуация в группе после двух туров: Ангола и Буркина-Фасо (по 4 очка), Алжир (2), Мавритания (0).
Кубок африканских наций
2-й тур, 20 января
Мавритания – Ангола – 2:3
Голы: Амар, 43, Койта, 58 – Дала, 30, 50, Жилберт, 53.
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