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Кубок африканских наций
Мавритания
20.01.2024 19:00 – FT 2 : 3
Ангола
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Кубок африканских наций
20 января 2024, 22:51 | Обновлено 20 января 2024, 22:55
62
0

Ангола выиграла голевую перестрелку у Мавритании на Кубке Африки

В группе после двух туров впереди Ангола и Буркина-Фасо, набравшие по 4 очка

20 января 2024, 22:51 | Обновлено 20 января 2024, 22:55
62
0
Ангола выиграла голевую перестрелку у Мавритании на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборная Анголы обыграла команду Мавритании со счетом 3:2.

У команды из Анголы голы забили Жилберт и Желсон Дала (дубль). У соперника отличились Сиди Амар Аднан и Абубакари Койта.

Ситуация в группе после двух туров: Ангола и Буркина-Фасо (по 4 очка), Алжир (2), Мавритания (0).

Кубок африканских наций

2-й тур, 20 января

Мавритания – Ангола – 2:3

Голы: Амар, 43, Койта, 58 – Дала, 30, 50, Жилберт, 53.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Абубакари Коита (Мавритания).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Жилберто (Ангола).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Желсон Дала (Ангола).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Сиди Амар (Мавритания).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Желсон Дала (Ангола).
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Источник Sport.ua
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