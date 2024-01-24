Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании
Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию
23 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе D.
Сборная Мавритании сенсационно обыграла команду Алжира с Риядом Марезом (1:0). Единственный гол забил защитник Яли Деллаи на 37-й минуте.
В другом матче сборная Анголы переиграла Буркина-Фасо (2:0). Голы у победителей забили Мабюлюлю и Зини.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
В плей-офф вышли Ангола (7 очков) и Буркина-Фасо (4). Мавритания ожидает результатов матчей в других группах (3 пункта).
Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию (2 балла).
Уже образовано несколько пар 1/8 финала (по сетке)
- Нигерия – Камерун
- Ангола – E3 / F3
- Кабо-Верде – Мавритания
- F1 – E2
- E2 – Буркина-Фасо
- Сенегал – A3 / F3
- Египет – F2
- Экваториальная Гвинея – Гвинея
Сетка плей-офф
Кубок Африки. Группа D
3-й тур, 23 января, Кот-д'Ивуар
Ангола – Буркина-Фасо – 2:0
Голы: Мабюлюлю, 36, Зини, 90+2.
Мавритания – Алжир – 1:0
Гол: Яли Деллаи, 37.
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