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Кубок африканских наций
Мавритания
23.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Алжир
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Кубок африканских наций
24 января 2024, 00:57 | Обновлено 24 января 2024, 01:26
298
0

Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании

Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию

24 января 2024, 00:57 | Обновлено 24 января 2024, 01:26
298
0
Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе D.

Сборная Мавритании сенсационно обыграла команду Алжира с Риядом Марезом (1:0). Единственный гол забил защитник Яли Деллаи на 37-й минуте.

В другом матче сборная Анголы переиграла Буркина-Фасо (2:0). Голы у победителей забили Мабюлюлю и Зини.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

В плей-офф вышли Ангола (7 очков) и Буркина-Фасо (4). Мавритания ожидает результатов матчей в других группах (3 пункта).

Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию (2 балла).

Уже образовано несколько пар 1/8 финала (по сетке)

  • Нигерия – Камерун
  • Ангола – E3 / F3
  • Кабо-Верде – Мавритания
  • F1 – E2
  • E2 – Буркина-Фасо
  • Сенегал – A3 / F3
  • Египет – F2
  • Экваториальная Гвинея – Гвинея

Сетка плей-офф

Кубок Африки. Группа D

3-й тур, 23 января, Кот-д'Ивуар

Ангола – Буркина-Фасо – 2:0

Голы: Мабюлюлю, 36, Зини, 90+2.

Мавритания – Алжир – 1:0

Гол: Яли Деллаи, 37.

Турнирные таблицы

Фотогалерея

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Yally Mohamed Dellahi (Мавритания).
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Источник Sport.ua
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