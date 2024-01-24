Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании

23 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе D.

Сборная Мавритании сенсационно обыграла команду Алжира с Риядом Марезом (1:0). Единственный гол забил защитник Яли Деллаи на 37-й минуте.

В другом матче сборная Анголы переиграла Буркина-Фасо (2:0). Голы у победителей забили Мабюлюлю и Зини.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

В плей-офф вышли Ангола (7 очков) и Буркина-Фасо (4). Мавритания ожидает результатов матчей в других группах (3 пункта).

Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию (2 балла).

Уже образовано несколько пар 1/8 финала (по сетке)

Нигерия – Камерун

Ангола – E3 / F3

Кабо-Верде – Мавритания

F1 – E2

E2 – Буркина-Фасо

Сенегал – A3 / F3

Египет – F2

Экваториальная Гвинея – Гвинея

Сетка плей-офф

Кубок Африки. Группа D

3-й тур, 23 января, Кот-д'Ивуар

Ангола – Буркина-Фасо – 2:0

Голы: Мабюлюлю, 36, Зини, 90+2.

Мавритания – Алжир – 1:0

Гол: Яли Деллаи, 37.

Турнирные таблицы

Фотогалерея