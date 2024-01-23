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Кубок африканских наций
Мавритания
23.01.2024 22:00 – 46 1 : 0
Алжир
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Кубок африканских наций
23 января 2024, 22:01 | Обновлено 23 января 2024, 22:02
99
0

Ангола – Буркина-Фасо, Мавритания – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 23 января матчи 3-го тура Кубка африканских наций

23 января 2024, 22:01 | Обновлено 23 января 2024, 22:02
99
0
Ангола – Буркина-Фасо, Мавритания – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Алжира

23 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

23 января на турнире проходят матчи 3-го тура:

  • 22:00. Ангола – Буркина-Фасо
  • 22:00. Мавритания – Алжир

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Турнирная таблица группы D

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Ангола – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мавритания – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Yally Mohamed Dellahi (Мавритания).
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Источник Sport.ua
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