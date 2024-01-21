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Кубок африканских наций
Марокко
21.01.2024 16:00 – FT 1 : 1
ДР Конго
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Кубок африканских наций
21 января 2024, 19:49 | Обновлено 21 января 2024, 20:03
93
0

Гол Хакими не принес победу. Марокко потеряло очки в матче против ДР Конго

Форвард ДР Конго Седрик Бакамбу на 41-й минуте не реализовал пенальти.

21 января 2024, 19:49 | Обновлено 21 января 2024, 20:03
93
0
Гол Хакими не принес победу. Марокко потеряло очки в матче против ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки сборные Марокко и ДР Конго сыграли вничью (1:1).

На 6-й минуте марокканцев вывел вперед вингер ПСЖ Ашраф Хакими. Соперники отыгрались благодаря голу Силаса Катомпа Мвумпа на 76-й минуте.

Форвард ДР Конго Седрик Бакамбу на 41-й минуте не реализовал пенальти.

Марокко (4 очка) лидирует в группе F после двух матчей. ДР Конго (2 балла) занимает второе место.

Кубок Африки. Группа F

2-й тур, 21 января, Сан-Педро (Кот-д'Ивуар)

Марокко – ДР Конго – 1:1

Голы: Хакими, 6 – Катомпа Мвумпа, 76

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Силла Вамангитука (ДР Конго).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (Марокко).
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Источник Sport.ua
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