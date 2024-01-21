Гол Хакими не принес победу. Марокко потеряло очки в матче против ДР Конго
Форвард ДР Конго Седрик Бакамбу на 41-й минуте не реализовал пенальти.
В матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки сборные Марокко и ДР Конго сыграли вничью (1:1).
На 6-й минуте марокканцев вывел вперед вингер ПСЖ Ашраф Хакими. Соперники отыгрались благодаря голу Силаса Катомпа Мвумпа на 76-й минуте.
Форвард ДР Конго Седрик Бакамбу на 41-й минуте не реализовал пенальти.
Марокко (4 очка) лидирует в группе F после двух матчей. ДР Конго (2 балла) занимает второе место.
Кубок Африки. Группа F
2-й тур, 21 января, Сан-Педро (Кот-д'Ивуар)
Марокко – ДР Конго – 1:1
Голы: Хакими, 6 – Катомпа Мвумпа, 76
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