Где Онана? Камерун в большинстве не сумел обыграть Гвинею на Кубке Африки
В группе С лидирует сборная Сенегала, которая одолела Гамбию
В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей (1:1).
Мохамед Байо открыл счет для Гвинее на 10-й минуте. В концовке 1-го тайма Гвинея осталась вдесятером, после удаления Франсуа Камано.
Во втором тайме львы отыгрались усилиями Франка Магри, однако добиться победы команда Камеруна не сумела
Андре Онана не попал в заявку Камеруна на игру, так как прибыл в лагерь сборной за 3 часа до начала поединка, поскольку накануне играл за Ман Юнайтед в матче 21-го тура АПЛ против «Тоттэнхема» (2:2) .
В группе С лидирует сборная Сенегала (3 очка), которая обыграла Гамбию (3:0). Камерун и Гвинея набрали по одному очку.
Кубок Африки. Группа C. 1-й тур, 15 января
Камерун – Гвинея – 1:1
Голы: Магри, 51 – Байо, 10
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