Где Онана? Камерун в большинстве не сумел обыграть Гвинею на Кубке Африки

В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей (1:1).

Мохамед Байо открыл счет для Гвинее на 10-й минуте. В концовке 1-го тайма Гвинея осталась вдесятером, после удаления Франсуа Камано.

Во втором тайме львы отыгрались усилиями Франка Магри, однако добиться победы команда Камеруна не сумела

Андре Онана не попал в заявку Камеруна на игру, так как прибыл в лагерь сборной за 3 часа до начала поединка, поскольку накануне играл за Ман Юнайтед в матче 21-го тура АПЛ против «Тоттэнхема» (2:2) .

В группе С лидирует сборная Сенегала (3 очка), которая обыграла Гамбию (3:0). Камерун и Гвинея набрали по одному очку.

Кубок Африки. Группа C. 1-й тур, 15 января

Камерун – Гвинея – 1:1

Голы: Магри, 51 – Байо, 10