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Кубок африканских наций
Камерун
15.01.2024 19:00 – FT 1 : 1
Гвинея
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Кубок африканских наций
15 января 2024, 21:17 | Обновлено 15 января 2024, 21:30
463
0

Где Онана? Камерун в большинстве не сумел обыграть Гвинею на Кубке Африки

В группе С лидирует сборная Сенегала, которая одолела Гамбию

15 января 2024, 21:17 | Обновлено 15 января 2024, 21:30
463
0
Где Онана? Камерун в большинстве не сумел обыграть Гвинею на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей (1:1).

Мохамед Байо открыл счет для Гвинее на 10-й минуте. В концовке 1-го тайма Гвинея осталась вдесятером, после удаления Франсуа Камано.

Во втором тайме львы отыгрались усилиями Франка Магри, однако добиться победы команда Камеруна не сумела

Андре Онана не попал в заявку Камеруна на игру, так как прибыл в лагерь сборной за 3 часа до начала поединка, поскольку накануне играл за Ман Юнайтед в матче 21-го тура АПЛ против «Тоттэнхема» (2:2) .

В группе С лидирует сборная Сенегала (3 очка), которая обыграла Гамбию (3:0). Камерун и Гвинея набрали по одному очку.

Кубок Африки. Группа C. 1-й тур, 15 января

Камерун – Гвинея – 1:1

Голы: Магри, 51 – Байо, 10

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Источник Sport.ua
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