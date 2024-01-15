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Кубок африканских наций
Камерун
15.01.2024 19:00 - : -
Гвинея
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Кубок африканских наций
15 января 2024, 16:00 |
167
0

Сенегал – Гамбия, Камерун – Гвинея, Алжир – Ангола. Смотреть онлайн

Смотрите 15 января матчи 1-го тура Кубка африканских наций

15 января 2024, 16:00 |
167
0
Сенегал – Гамбия, Камерун – Гвинея, Алжир – Ангола. Смотреть онлайн
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

15 января на турнире проходят три матча 1-го тура:

  • 16:00. Сенегал – Гамбия
  • 19:00. Камерун – Гвинея
  • 22:00. Алжир – Ангола

Состав групп Кубка Африки

  • Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау
  • Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик
  • Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия
  • Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола
  • Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия
  • Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Сенегал – Гамбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Камерун – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Алжир – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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