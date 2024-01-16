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Кубок африканских наций
Алжир
15.01.2024 22:00 – FT 1 : 1
Ангола
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Кубок африканских наций
16 января 2024, 02:41 | Обновлено 16 января 2024, 03:17
87
0

Марез не забил. Алжир не сумел обыграть Анголу в матче Кубка Африки

У зеленых гол забил Багдад Бунеджа, но черные антилопы сравняли счет

16 января 2024, 02:41 | Обновлено 16 января 2024, 03:17
87
0
Марез не забил. Алжир не сумел обыграть Анголу в матче Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Алжира сыграла вничью с Анголой (1:1).

Сначала у зеленых гол на 18-й минуте забил Багдад Бунеджа. За «черных антилоп» на 68-й минуте ответил Мабулулу, сравняв счет с пенальти. У Алжира звездный форвард Рияд Марез отличиться не сумел.

В другом матче первого тура группы D 16 января сыграют Мавритания и Буркина-Фасо.

Кубок Африки. Группа D. 1-й тур, 15 января

Алжир – Ангола – 1:1

Голы: Бунеджа, 18 – Мабулулу, 68 (пен)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Турнирные таблицы

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Mabululu (Ангола).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Baghdad Bounedjah (Алжир).
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Источник Sport.ua
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