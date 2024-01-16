Марез не забил. Алжир не сумел обыграть Анголу в матче Кубка Африки

В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Алжира сыграла вничью с Анголой (1:1).

Сначала у зеленых гол на 18-й минуте забил Багдад Бунеджа. За «черных антилоп» на 68-й минуте ответил Мабулулу, сравняв счет с пенальти. У Алжира звездный форвард Рияд Марез отличиться не сумел.

В другом матче первого тура группы D 16 января сыграют Мавритания и Буркина-Фасо.

Кубок Африки. Группа D. 1-й тур, 15 января

Алжир – Ангола – 1:1

Голы: Бунеджа, 18 – Мабулулу, 68 (пен)

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