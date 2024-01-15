15 января на «Стад де Ямуссукро» пройдет матч 1-го тура Кубка Африканских Наций, в котором сборная Камеруна сыграют со сборной Гвинеи. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Камерун

Команда считается одним из исторических грандов африканского футбола. Неукротимые львы пропустили чемпионат мира 2018-го года, но в Катаре на мундиале набрали 4 очка, только этого не хватило для прохода в плей-офф. Да и на КАН было немало побед, в том числе в 2017-м году. Да и на крайнем турнире, в 2021-м, было достигнуто хорошего результата, в виде полуфинала. Сейчас культовый для страны наставник, Ригобер Сонг, в прошлом капитанивший тут, собрал любопытный состав, где ряд ветеранов (Онана, Кастелетто, Замбо-Ангисса, Токо-Экамби, Нгамелу, Н'Жи и Абубакар, при том, что он отчислен из Бешикташа) сочетаются с футболистами, что не отыграли и десятка поединков. Отметим, что не нашлось место для звезд уровня Нкулу и Чупо-Мотинга, посмотрим, оправдан ли будет выбор.

Гвинея

Сборная не особенно высоко котируется, но при этом прогрессирует. Слоны нации никогда не пробивались на чемпионаты мира, а из отбора на мундиаль-2002 и вовсе были дисквалифицированы. Не всегда получалось пробиваться на турниры континентального уровня. Но в 2004-2008 трижды кряду вышло становиться четвертьфиналистом. Да и в обоих последних КАН национальная команда выходила из группы, правда, и в 2019-м, и в 2021-м все заканчивалось уже на уровне 1/8. Сейчас тренер, Каба Диавара, сам в прошлом игрок, что брал трофеи с Бордо и ПСЖ, но начинающий только сейчас как тренер, привез на турнир всех основных звезд во главе с Силла, Диакаби, Наби Кейта, Мориба, Диавара, Камано, Гивалоги и открытие этого сезона, Герасси.

Статистика личных встреч

В 2021-м году в Чемпионате Африканских наций гвинейцы победили камерунцев в поединке за третье место. Это при том, что турнир проходил на поле соперника!

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом неукротимых львов. Но пока что можно присмотреться к предложению оба забьют (коэффициент - 2,22).