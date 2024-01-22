Слоны разгромлены. На Кубке Африки хозяева потерпели оглушительное фиаско
Сборная Кот-д'Ивуара пропустила 4 мяча от команды Экваториальной Гвинеи
22 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе A.
Сборная Экваториальной Гвинеи разгромила команду Кот-д'Ивуара, хозяев турнира, со счетом 4:0. У гвинейцев дважды забил Эмилио Нсуэ, по одному голу провели Пабло Ганет и Янник Буйла.
В другом матче Нигерия победила Гвинею-Бисау (1:0). Единственный гол в свои ворота провел защитник Опа Сангант.
В плей-офф вышли сборные Экваториальной Гвинеи и Нигерии (по 7 очков). Сборная Гвинеи-Бисау выбыла из турнира, не набрав ни одного очка.
Кот-д'Ивуар набрал 3 очка и стал третьим в группе. Это сохраняет шансы на выход в 1/8 финала – надо попасть в число 4 из 6 лучших сборных, занявших третьи места в группах. Однако шансы «слонов» на такой расклад небольшие.
Кубок Африки. Группа A. 3-й тур
22 января, 20:00. Абиджан (Кот-д'Ивуар)
Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар – 4:0
Голы: Нсуэ, 42, 75, Ганет, 73, Буйла, 88
Гвинея-Бисау – Нигерия – 0:1
Голы: Сангант, 36 (автогол)
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