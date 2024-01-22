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Кубок африканских наций
Гвинея-Бисау
22.01.2024 19:00 – FT 0 : 1
Нигерия
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Кубок африканских наций
22 января 2024, 21:35 | Обновлено 22 января 2024, 22:12
1542
1

Слоны разгромлены. На Кубке Африки хозяева потерпели оглушительное фиаско

Сборная Кот-д'Ивуара пропустила 4 мяча от команды Экваториальной Гвинеи

22 января 2024, 21:35 | Обновлено 22 января 2024, 22:12
1542
1
Слоны разгромлены. На Кубке Африки хозяева потерпели оглушительное фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе A.

Сборная Экваториальной Гвинеи разгромила команду Кот-д'Ивуара, хозяев турнира, со счетом 4:0. У гвинейцев дважды забил Эмилио Нсуэ, по одному голу провели Пабло Ганет и Янник Буйла.

В другом матче Нигерия победила Гвинею-Бисау (1:0). Единственный гол в свои ворота провел защитник Опа Сангант.

В плей-офф вышли сборные Экваториальной Гвинеи и Нигерии (по 7 очков). Сборная Гвинеи-Бисау выбыла из турнира, не набрав ни одного очка.

Кот-д'Ивуар набрал 3 очка и стал третьим в группе. Это сохраняет шансы на выход в 1/8 финала – надо попасть в число 4 из 6 лучших сборных, занявших третьи места в группах. Однако шансы «слонов» на такой расклад небольшие.

Кубок Африки. Группа A. 3-й тур

22 января, 20:00. Абиджан (Кот-д'Ивуар)

Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар – 4:0

Голы: Нсуэ, 42, 75, Ганет, 73, Буйла, 88

Гвинея-Бисау – Нигерия – 0:1

Голы: Сангант, 36 (автогол)

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

36’
ГОЛ ! Автогол забил Opa Sangante (Гвинея-Бисау).
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Источник Sport.ua
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AndiM
Будь-який чемпіонат водокачки, краще і професійніше цього фрік шоу нєгроїдів.
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