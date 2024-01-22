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Кубок африканских наций
Гвинея-Бисау
22.01.2024 19:00 – 36 0 : 0
Нигерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
22 января 2024, 19:00 | Обновлено 22 января 2024, 19:11
71
0

Гвинея-Бисау – Нигерия, Экв. Гвинея – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 января матчи 3-го тура Кубка африканских наций

22 января 2024, 19:00 | Обновлено 22 января 2024, 19:11
71
0
Гвинея-Бисау – Нигерия, Экв. Гвинея – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

22 января на турнире проходят 2 матча 3-го тура:

  • 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия
  • 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Турнирная таблица группы A

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Гвинея-Бисау – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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