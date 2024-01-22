Гвинея-Бисау – Нигерия, Экв. Гвинея – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE

22 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

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22 января на турнире проходят 2 матча 3-го тура:

19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия

19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Турнирная таблица группы A

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Гвинея-Бисау – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы