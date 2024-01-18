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Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар
18.01.2024 19:00 – FT 0 : 1
Нигерия
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Кубок африканских наций
18 января 2024, 21:37 | Обновлено 18 января 2024, 21:59
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0

Первое поражение хозяев. Нигерия переиграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки

Единственный в матче гол забил Уильям Трост-Эконг с пенальти

18 января 2024, 21:37 | Обновлено 18 января 2024, 21:59
199
0
Первое поражение хозяев. Нигерия переиграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Кубка африканских наций Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар (1:0).

Хозяева турнира после удачного старта потерпели первое поражение.

Единственный в матче гол на 55-й минуте забил Уильям Трост-Эконг с пенальти.

В группе лидируют Экваториальная Гвинея и Нигерия (по 4 очка). Кот-д’Ивуар занимает третью позицию (три балла). Гвинея-Бисау проиграла обе встречи (0 пунктов).

Кубок африканских наций

Группа А. 2-й тур, 18 января

Кот-д'Ивуар – Нигерия – 0:1

Гол: Трост-Эконг, 55 (пен)

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Источник Sport.ua
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