Первое поражение хозяев. Нигерия переиграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
Единственный в матче гол забил Уильям Трост-Эконг с пенальти
В матче 2-го тура Кубка африканских наций Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар (1:0).
Хозяева турнира после удачного старта потерпели первое поражение.
Единственный в матче гол на 55-й минуте забил Уильям Трост-Эконг с пенальти.
В группе лидируют Экваториальная Гвинея и Нигерия (по 4 очка). Кот-д’Ивуар занимает третью позицию (три балла). Гвинея-Бисау проиграла обе встречи (0 пунктов).
Кубок африканских наций
Группа А. 2-й тур, 18 января
Кот-д'Ивуар – Нигерия – 0:1
Гол: Трост-Эконг, 55 (пен)
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