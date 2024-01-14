Нигерия с голом Осимхена не сумела обыграть Экваториальную Гвинею
Лидером группы является сборная Кот-д'Ивуара, набравшая 3 очка
В матче 1-го тура Кубка африканских наций, который проходит в Кот-д'Ивуаре, Нигерия сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1).
На 36-й минуте счет открыл форвард гвинейцев Ибан Сальвадор, но уже через 2 минуты лидер нигерийцев Виктор Осимхен сравнял счет.
Лидером группы является Кот-д'Ивуар (3 очка), Нигерия и Экваториальная Гвинея имеют по 1 пункту, сборная Гвинеи-Биссау идет без набранных баллов.
Кубок африканских наций. 1-й тур, 14 января
Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1
Голы: Осимхен, 38 – Сальвадор, 36
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