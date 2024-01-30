Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5). Хозяева КАН идут в 1/4. Видео голов

Закончился матч 1/8 финала Кубка африканских наций 2023 года, в котором играли национальные сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара. Победу в серии пенальти одержали хозяева турнира, сравняв в конце игры счет усилиями Франка Кессье и выиграв серию пенальти.

Сенегал, считавшийся перед стартом одним из фаворитов турнира, не смог подтвердить этот статус.

Кубок африканских наций

Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Хабиб Диалло, 4 – Франк Кессье, 86, пен