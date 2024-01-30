29.01.2024 22:00 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти
Кубок африканских наций30 января 2024, 02:40 | Обновлено 30 января 2024, 02:46
98
0
Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5). Хозяева КАН идут в 1/4. Видео голов
Один из фаворитов турнира закончил свои выступления
30 января 2024, 02:40 | Обновлено 30 января 2024, 02:46
98
0
Закончился матч 1/8 финала Кубка африканских наций 2023 года, в котором играли национальные сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара. Победу в серии пенальти одержали хозяева турнира, сравняв в конце игры счет усилиями Франка Кессье и выиграв серию пенальти.
Сенегал, считавшийся перед стартом одним из фаворитов турнира, не смог подтвердить этот статус.
Кубок африканских наций
Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5)
Голы: Хабиб Диалло, 4 – Франк Кессье, 86, пен
События матча
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Кот-д'Ивуар).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Садио Мане (Сенегал).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Серж Орье (Кот-д'Ивуар).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Амаду Бамба Дьенг (Сенегал).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Куаме (Кот-д'Ивуар).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Папе Сарр (Сенегал).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Николя Пепе (Кот-д'Ивуар).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Калиду Кулибали (Сенегал).
86’
ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Кот-д'Ивуар).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Сенегал).
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