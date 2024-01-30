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Кубок африканских наций
Сенегал
29.01.2024 22:00 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Кот-д'Ивуар
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Кубок африканских наций
30 января 2024, 01:05 | Обновлено 30 января 2024, 01:17
164
1

Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала серию пенальти в 1/8 финала домашнего КАН

В четвертьфинале Кубка Африки слоны сыграют с Мали или Буркина-Фасо

30 января 2024, 01:05 | Обновлено 30 января 2024, 01:17
164
1
Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала серию пенальти в 1/8 финала домашнего КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 января сборная Кот-д'Ивуара по пенальти обыграла Сенегал в 1/8 финала Кубка африканских наций со счетом 1:1 (пен. 5:4).

На 4-й минуте форвард Хабиб Диалло открыл счет для команды Сенегала. Ивуарийцев от поражения спас Франк Кессье, который на 86-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.

В футбольной лотерее фортуна на домашней арене улыбнулась сборной Кот-д'Ивуара (пен. 5:4). Пенальти у Сенегала не реализовал только Мусса Ниакате, другие удары цели достигли.

В четвертьфинале сборная Кот-д'Ивуара встретится с победителем матчам между сборными Мали и Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 29 января, Кот-д'Ивуар

Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Хабиб Диалло, 4 – Франк Кессье, 86 (пен)

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
Высадили вторую по рейтингу сборную Африки.
Кстати, тут кто-то писал, что Украина будет 27 к концу месяца. 
Австралия только обошла, мы 23, ну завтра еще Корея может обойти, и на том все.
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