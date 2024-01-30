Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала серию пенальти в 1/8 финала домашнего КАН
В четвертьфинале Кубка Африки слоны сыграют с Мали или Буркина-Фасо
Вечером 29 января сборная Кот-д'Ивуара по пенальти обыграла Сенегал в 1/8 финала Кубка африканских наций со счетом 1:1 (пен. 5:4).
На 4-й минуте форвард Хабиб Диалло открыл счет для команды Сенегала. Ивуарийцев от поражения спас Франк Кессье, который на 86-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.
В футбольной лотерее фортуна на домашней арене улыбнулась сборной Кот-д'Ивуара (пен. 5:4). Пенальти у Сенегала не реализовал только Мусса Ниакате, другие удары цели достигли.
В четвертьфинале сборная Кот-д'Ивуара встретится с победителем матчам между сборными Мали и Буркина-Фасо.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 29 января, Кот-д'Ивуар
Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5)
Голы: Хабиб Диалло, 4 – Франк Кессье, 86 (пен)
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