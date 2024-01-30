Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала серию пенальти в 1/8 финала домашнего КАН

Вечером 29 января сборная Кот-д'Ивуара по пенальти обыграла Сенегал в 1/8 финала Кубка африканских наций со счетом 1:1 (пен. 5:4).

На 4-й минуте форвард Хабиб Диалло открыл счет для команды Сенегала. Ивуарийцев от поражения спас Франк Кессье, который на 86-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.

В футбольной лотерее фортуна на домашней арене улыбнулась сборной Кот-д'Ивуара (пен. 5:4). Пенальти у Сенегала не реализовал только Мусса Ниакате, другие удары цели достигли.

В четвертьфинале сборная Кот-д'Ивуара встретится с победителем матчам между сборными Мали и Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 29 января, Кот-д'Ивуар

Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Хабиб Диалло, 4 – Франк Кессье, 86 (пен)

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