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Кубок африканских наций
Сенегал
29.01.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
29 января 2024, 22:20 | Обновлено 29 января 2024, 22:24
157
2

Сенегал – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 22:00 матч 1/8 финала Кубка африканских наций

29 января 2024, 22:20 | Обновлено 29 января 2024, 22:24
157
2
Сенегал – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Сенегала

29 января в Кот-д'Ивуаре продолжается стадия плей-офф Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

29 января на турнире проходит матч 1/8 финала:

  • 22:00. Сенегал – Кот-д'Ивуар

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 27.01. 22:00. Нигерия – Камерун – 2:0
  • 27.01. 19:00. Ангола – Намибия – 3:0
  • 29.01. 19:00. Кабо-Верде – Мавритания – 1:0
  • 30.01. 22:00. Марокко – ЮАР
  • 30.01. 19:00. Мали – Буркина-Фасо
  • 29.01. 22:00. Сенегал – Кот-д'Ивуар
  • 28.01. 22:00. Египет – ДР Конго – 1:1 (пен. 7:8)
  • 28.01. 19:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея – 0:1

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Сенегал – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка плей-офф

События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Сенегал).
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Кубок африканских наций 2023 сборная Сенегала по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Volodymyr Shevchenko
Кто щас вместо тренера у котов, кто-то знает?
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