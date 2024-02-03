Сборная ДР Конго обыграла Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки
В 1/2 финала ДР Конго сыграет с победителем матча Мали – Кот-д'Ивуар
В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная ДР Конго обыграла команду Гвинеи со счетом 3:1.
У конголезцев голы забили Шансель Мбемба, Йоан Висса (пенальти) и Артур Масуаку. У гвинейцев отличился Мохамед Байо.
В полуфинале Кубка Африки ДР Конго сыграет с победителем матча Мали – Кот-д'Ивуар.
В другой паре 1/2 финала команда Нигерии сыграет против лучшего в поединке Кабо-Верде – ЮАР.
Кубок Африки. 1/4 финала, 2 февраля
ДР Конго – Гвинея – 3:1
Голы: Мбемба, 27, Висса, 65 (пен), Масуаку, 82 – Байо, 21 (пен)
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