Сборная ДР Конго обыграла Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки

В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная ДР Конго обыграла команду Гвинеи со счетом 3:1.

У конголезцев голы забили Шансель Мбемба, Йоан Висса (пенальти) и Артур Масуаку. У гвинейцев отличился Мохамед Байо.

В полуфинале Кубка Африки ДР Конго сыграет с победителем матча Мали – Кот-д'Ивуар.

В другой паре 1/2 финала команда Нигерии сыграет против лучшего в поединке Кабо-Верде – ЮАР.

Кубок Африки. 1/4 финала, 2 февраля

ДР Конго – Гвинея – 3:1

Голы: Мбемба, 27, Висса, 65 (пен), Масуаку, 82 – Байо, 21 (пен)

Видео голов и обзор матча

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