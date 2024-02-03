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Кубок африканских наций
ДР Конго
02.02.2024 22:00 – FT 3 : 1
Гвинея
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Кубок африканских наций
03 февраля 2024, 00:43 | Обновлено 03 февраля 2024, 01:07
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Сборная ДР Конго обыграла Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки

В 1/2 финала ДР Конго сыграет с победителем матча Мали – Кот-д'Ивуар

03 февраля 2024, 00:43 | Обновлено 03 февраля 2024, 01:07
112
0
Сборная ДР Конго обыграла Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная ДР Конго обыграла команду Гвинеи со счетом 3:1.

У конголезцев голы забили Шансель Мбемба, Йоан Висса (пенальти) и Артур Масуаку. У гвинейцев отличился Мохамед Байо.

В полуфинале Кубка Африки ДР Конго сыграет с победителем матча Мали – Кот-д'Ивуар.

В другой паре 1/2 финала команда Нигерии сыграет против лучшего в поединке Кабо-Верде – ЮАР.

Кубок Африки. 1/4 финала, 2 февраля

ДР Конго – Гвинея – 3:1

Голы: Мбемба, 27, Висса, 65 (пен), Масуаку, 82 – Байо, 21 (пен)

Видео голов и обзор матча

Сетка плей-офф

Фотогалерея

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Мазуаку (ДР Конго).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоан Висса (ДР Конго).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (ДР Конго).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Байо (Гвинея).
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Источник Sport.ua
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