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Кубок африканских наций
ДР Конго
02.02.2024 22:00 – 54 1 : 1
Гвинея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
02 февраля 2024, 22:05 | Обновлено 02 февраля 2024, 22:06
185
0

ДР Конго – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 22:00 матч 1/4 финала Кубка африканских наций

02 февраля 2024, 22:05 | Обновлено 02 февраля 2024, 22:06
185
0
ДР Конго – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная ДР Конго

Вечером 2 февраля в Кот-д'Ивуаре продолжается стадия плей-офф Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 февраля на турнире проходит матч 1/4 финала:

  • 22:00. ДР Конго – Гвинея

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола – 1:0
  • 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР
  • 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар
  • 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

ДР Конго – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка плей-офф

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (ДР Конго).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Байо (Гвинея).
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Источник Sport.ua
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