ДР Конго – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 22:00 матч 1/4 финала Кубка африканских наций
Вечером 2 февраля в Кот-д'Ивуаре продолжается стадия плей-офф Кубка африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 февраля на турнире проходит матч 1/4 финала:
- 22:00. ДР Конго – Гвинея
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024
Пары 1/4 финала (по сетке)
- 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола – 1:0
- 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР
- 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар
- 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
ДР Конго – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сетка плей-офф
События матча
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