Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто вышел в плей-офф Кубка Африки? Сборная ЮАР разгромила команду Намибии
Кубок африканских наций
ЮАР
21.01.2024 22:00 – FT 4 : 0
Намибия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
22 января 2024, 00:59 | Обновлено 22 января 2024, 01:13
297
0

Кто вышел в плей-офф Кубка Африки? Сборная ЮАР разгромила команду Намибии

Команда Южной Африки сумела реабилитироваться после неудачи в 1-м туре

22 января 2024, 00:59 | Обновлено 22 января 2024, 01:13
297
0
Кто вышел в плей-офф Кубка Африки? Сборная ЮАР разгромила команду Намибии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во 2-м туре Кубка африканских наций сборная ЮАР обыграла команду Намибии (4:0).

У южноафриканцев дубль оформил Темба Звейн, по одному голу забили Перси Тау и Тапело Масеко.

Команда Южной Африки сумела реабилитироваться после неудачи в 1-м туре в игре с Мали (0:2).

Турнирная ситуация в группе E: Мали (4 очка), ЮАР (3), Намибия (3), Тунис (1).

В последнем 3-м туре 24 января Намибия сыграет с Мали, а ЮАР – против Туниса.

По итогам 2-го тура в плей-офф досрочно вышли две команды: Кабо-Верде и Сенегал (по 6 очков).

Кубок африканских наций

2-й тур, 21 января

ЮАР – Намибия – 4:0

Голы: Перси Тау, 14 (пен), Темба Звейн, 25, 40, Тапело Масеко, 75.

Видео голов и обзор матча

Турнирные таблицы

Фотогалерея

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Thapelo Maseko (ЮАР).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Themba Zwane (ЮАР).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Themba Zwane (ЮАР).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Перси Тау (ЮАР).
По теме:
Черноморец – Дрита – 1:3. Поражение Григорчука. Видео голов и обзор
Борнмут – Ливерпуль – 0:4. Мастер-класс от команды Клоппа. Видео голов
Дубль Влаховича. Ювентус обыграл Лечче и стал лидером Серии А
Кубок африканских наций 2023 сборная ЮАР по футболу сборная Намибии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью
Футбол | 21 января 2024, 23:58 36
Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью
Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью

Артем Довбик оформил хет-трик, один гол забил Виктор Цыганков

Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Теннис | 21 января 2024, 09:19 7
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open

Уроженка москвы – о встрече с украинкой

Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Футбол | 21.01.2024, 10:50
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Кепа пропустил на 38 секунде, Реал победил в невероятном матче на 99 минуте
Футбол | 21.01.2024, 19:21
Кепа пропустил на 38 секунде, Реал победил в невероятном матче на 99 минуте
Кепа пропустил на 38 секунде, Реал победил в невероятном матче на 99 минуте
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22.01.2024, 00:40
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 20
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
20.01.2024, 08:56 19
Теннис
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
20.01.2024, 12:36 23
Теннис
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
Три украинки идут дальше. Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Три украинки идут дальше. Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:55 4
Теннис
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 15
Футбол
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем