Кто вышел в плей-офф Кубка Африки? Сборная ЮАР разгромила команду Намибии
Команда Южной Африки сумела реабилитироваться после неудачи в 1-м туре
Во 2-м туре Кубка африканских наций сборная ЮАР обыграла команду Намибии (4:0).
У южноафриканцев дубль оформил Темба Звейн, по одному голу забили Перси Тау и Тапело Масеко.
Команда Южной Африки сумела реабилитироваться после неудачи в 1-м туре в игре с Мали (0:2).
Турнирная ситуация в группе E: Мали (4 очка), ЮАР (3), Намибия (3), Тунис (1).
В последнем 3-м туре 24 января Намибия сыграет с Мали, а ЮАР – против Туниса.
По итогам 2-го тура в плей-офф досрочно вышли две команды: Кабо-Верде и Сенегал (по 6 очков).
Кубок африканских наций
2-й тур, 21 января
ЮАР – Намибия – 4:0
Голы: Перси Тау, 14 (пен), Темба Звейн, 25, 40, Тапело Масеко, 75.
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