Кто вышел в плей-офф Кубка Африки? Сборная ЮАР разгромила команду Намибии

Во 2-м туре Кубка африканских наций сборная ЮАР обыграла команду Намибии (4:0).

У южноафриканцев дубль оформил Темба Звейн, по одному голу забили Перси Тау и Тапело Масеко.

Команда Южной Африки сумела реабилитироваться после неудачи в 1-м туре в игре с Мали (0:2).

Турнирная ситуация в группе E: Мали (4 очка), ЮАР (3), Намибия (3), Тунис (1).

В последнем 3-м туре 24 января Намибия сыграет с Мали, а ЮАР – против Туниса.

По итогам 2-го тура в плей-офф досрочно вышли две команды: Кабо-Верде и Сенегал (по 6 очков).

Кубок африканских наций

2-й тур, 21 января

ЮАР – Намибия – 4:0

Голы: Перси Тау, 14 (пен), Темба Звейн, 25, 40, Тапело Масеко, 75.

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