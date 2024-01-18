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Кубок африканских наций
Экваториальная Гвинея
18.01.2024 16:00 – FT 4 : 2
Гвинея-Бисау
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Кубок африканских наций
18 января 2024, 19:23 | Обновлено 18 января 2024, 19:24
276
0

Хет-трик Нсуэ. Две Гвинеи определили, кто лучше играет в футбол

Своеобразное дерби состоялось на Кубке африканских наций

18 января 2024, 19:23 | Обновлено 18 января 2024, 19:24
276
0
Хет-трик Нсуэ. Две Гвинеи определили, кто лучше играет в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилио Нсуэ

В матче второго тура Кубка африканских наций состоялось своеобразное дерби.

Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 4:2.

Хет-триком отметился Эмилио Нсуэ, еще один мяч на свой счет записал Хосета Миранда.

Интересно, что на 37-й минуте Эстебан Ороско провел автогол.

В другом матче группы вечером 18 января встречаются Кот-д'Ивуар и Нигерия.

Кубок Африки. Группа A. 1-й тур, 18 января

Экваториальная Гвинея – Гвинея-Биссау – 4:2

Голы: Нсуэ, 21, 51, 61, Миранда, 46 – Ороско, 37 (автогол), Зе Турбо, 90+3

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Зе Турбо (Гвинея-Бисау).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Хосете Миранда (Экваториальная Гвинея).
37’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эстебан Ороско (Экваториальная Гвинея).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
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Источник Sport.ua
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