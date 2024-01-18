Хет-трик Нсуэ. Две Гвинеи определили, кто лучше играет в футбол
Своеобразное дерби состоялось на Кубке африканских наций
В матче второго тура Кубка африканских наций состоялось своеобразное дерби.
Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 4:2.
Хет-триком отметился Эмилио Нсуэ, еще один мяч на свой счет записал Хосета Миранда.
Интересно, что на 37-й минуте Эстебан Ороско провел автогол.
В другом матче группы вечером 18 января встречаются Кот-д'Ивуар и Нигерия.
Кубок Африки. Группа A. 1-й тур, 18 января
Экваториальная Гвинея – Гвинея-Биссау – 4:2
Голы: Нсуэ, 21, 51, 61, Миранда, 46 – Ороско, 37 (автогол), Зе Турбо, 90+3
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