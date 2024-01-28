Гвинея на 90+8 минуте вырвала у Экваториальной Гвинеи путевку в 1/4 финала

В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Гвинеи вырвала победу у команды Экваториальной Гвинеи (1:0).

Победный гол на 90+8-й минуте забил Мохамед Байо.

На 55-й минуте красную карточку у Экваториальной Гвинеи получил Федерико Бикоро.

На 68-й минуте форвард Экваториальной Гвинеи Эмилиано Нсуэ не сумел реализовать пенальти.

В 1/4 финала команда Гвинеи сыграет против победителя матча между Египтом и ДР Конго.

Кубок Африки. 1/8 финала, 28 января

Экваториальная Гвинея – Гвинея – 0:1

Голы: Байо, 90+8

Незабитый пенальти: Нсуэ, 68 (Экв. Гвинея)

Удаление: Бикоро, 55 (Экв. Гвинея)

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