Гвинея на 90+8 минуте вырвала у Экваториальной Гвинеи путевку в 1/4 финала
Победный гол забил Мохамед Байо, а Эмилиано Нсуэ не реализовал пенальти
В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Гвинеи вырвала победу у команды Экваториальной Гвинеи (1:0).
Победный гол на 90+8-й минуте забил Мохамед Байо.
На 55-й минуте красную карточку у Экваториальной Гвинеи получил Федерико Бикоро.
На 68-й минуте форвард Экваториальной Гвинеи Эмилиано Нсуэ не сумел реализовать пенальти.
В 1/4 финала команда Гвинеи сыграет против победителя матча между Египтом и ДР Конго.
Кубок Африки. 1/8 финала, 28 января
Экваториальная Гвинея – Гвинея – 0:1
Голы: Байо, 90+8
Незабитый пенальти: Нсуэ, 68 (Экв. Гвинея)
Удаление: Бикоро, 55 (Экв. Гвинея)
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