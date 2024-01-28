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Кубок африканских наций
Экваториальная Гвинея
28.01.2024 19:00 – 24 0 : 0
Гвинея
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Кубок африканских наций
28 января 2024, 19:00 | Обновлено 28 января 2024, 19:01
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0

Экваториальная Гвинея – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 19:00 матч 1/8 финала Кубка африканских наций

28 января 2024, 19:00 | Обновлено 28 января 2024, 19:01
134
0
Экваториальная Гвинея – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Гвинеи

28 января в Кот-д'Ивуаре продолжается стадия плей-офф Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

28 января на турнире проходит матч 1/8 финала:

  • 19:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 27.01. 22:00. Нигерия – Камерун – 2:0
  • 27.01. 19:00. Ангола – Намибия – 3:0
  • 29.01. 19:00. Кабо-Верде – Мавритания
  • 30.01. 22:00. Марокко – ЮАР
  • 30.01. 19:00. Мали – Буркина-Фасо
  • 29.01. 22:00. Сенегал – Кот-д'Ивуар
  • 28.01. 22:00. Египет – ДР Конго
  • 28.01. 19:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Экваториальная Гвинея – Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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