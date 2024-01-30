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Кубок африканских наций
Мали
30.01.2024 19:00 – FT 2 : 1
Буркина Фасо
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Кубок африканских наций
30 января 2024, 21:46 | Обновлено 30 января 2024, 21:58
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Сборная Мали переграла Буркина-Фасо и стала четвертьфиналистом Кубка Африки

В четвертьфинале команда Мали сыграет со сборной Кот-д'Ивуара

30 января 2024, 21:46 | Обновлено 30 января 2024, 21:58
199
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Сборная Мали переграла Буркина-Фасо и стала четвертьфиналистом Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Мали обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 2:1.

На 3-й минуте малийцы вышли вперед после автогола Эдмонда Тапсоба. На 47-й минуте забил Лассин Синайоко (2:0).

У Буркина-Фасо отличился Бертран Траоре с пенальти на 57-й минуте.

Сборная Мали вышла в четвертьфинал Кубка Африки, где сыграет с Кот-д'Ивуаром, который в 1/8 финала прошел Сенегал (2:1).

Кубок Африки. 1/8 финала, 30 января

Мали – Буркина-Фасо – 2:1

Голы: Тапсоба, 3 (автогол), Синайоко, 47 – Бертран Траоре, 57 (пен)

Видео голов и обзор матча

Сетка плей-офф

Фотогалерея

События матча

57’
ГОЛ ! С пенальти забил Бертран Траоре (Буркина Фасо).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лассин Синайоко (Мали).
3’
ГОЛ ! Автогол забил Эдмон Тапсоба (Буркина Фасо).
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Источник Sport.ua
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