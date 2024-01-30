Сборная Мали переграла Буркина-Фасо и стала четвертьфиналистом Кубка Африки
В четвертьфинале команда Мали сыграет со сборной Кот-д'Ивуара
В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Мали обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 2:1.
На 3-й минуте малийцы вышли вперед после автогола Эдмонда Тапсоба. На 47-й минуте забил Лассин Синайоко (2:0).
У Буркина-Фасо отличился Бертран Траоре с пенальти на 57-й минуте.
Сборная Мали вышла в четвертьфинал Кубка Африки, где сыграет с Кот-д'Ивуаром, который в 1/8 финала прошел Сенегал (2:1).
Кубок Африки. 1/8 финала, 30 января
Мали – Буркина-Фасо – 2:1
Голы: Тапсоба, 3 (автогол), Синайоко, 47 – Бертран Траоре, 57 (пен)
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