31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» проходит матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ромой».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Севилья – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Пауло Дибала, 35 мин