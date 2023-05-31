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Лига Европы
31 мая 2023, 23:05 | Обновлено 31 мая 2023, 23:23
489
0

Севилья – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы

31 мая 2023, 23:05 | Обновлено 31 мая 2023, 23:23
489
0
Севилья – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» проходит матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ромой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Севилья – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Пауло Дибала, 35 мин

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Источник Sport.ua
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