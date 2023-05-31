Лига Европы31 мая 2023, 23:05 | Обновлено 31 мая 2023, 23:23
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Севилья – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы
31 мая 2023, 23:05 | Обновлено 31 мая 2023, 23:23
489
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31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» проходит матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ромой».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Севилья – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Пауло Дибала, 35 мин
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