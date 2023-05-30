В среду, 31 марта, состоится финальный поединок Лиги Европы, в котором встретятся «Севилья» и «Рома». Матч пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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На кону в предстоящем противостоянии будет стоять не только трофей, но и путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Севилья» ранее 6 раз выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, что является рекордным показателем. Римский клуб, который в прошлом году стал победителем Лиги конференций, только один раз добирался до финала Кубка УЕФА. В 1991-м «волки» в двухматчевом противостоянии уступили миланскому «Интеру». В 1/2 финала нынешней Лиги Европы «нервионцы» одолели «Ювентус», а «Рома» оставила за бортом турнира «Байер».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.