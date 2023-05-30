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Лига Европы
Севилья
31.05.2023 22:00 - : -
Рома
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Лига Европы
30 мая 2023, 23:01 | Обновлено 30 мая 2023, 23:02
276
0

Севилья – Рома. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Лиги Европы

30 мая 2023, 23:01 | Обновлено 30 мая 2023, 23:02
276
0
Севилья – Рома. Текстовая трансляция матча
Sport.ua

В среду, 31 марта, состоится финальный поединок Лиги Европы, в котором встретятся «Севилья» и «Рома». Матч пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На кону в предстоящем противостоянии будет стоять не только трофей, но и путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Севилья» ранее 6 раз выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, что является рекордным показателем. Римский клуб, который в прошлом году стал победителем Лиги конференций, только один раз добирался до финала Кубка УЕФА. В 1991-м «волки» в двухматчевом противостоянии уступили миланскому «Интеру». В 1/2 финала нынешней Лиги Европы «нервионцы» одолели «Ювентус», а «Рома» оставила за бортом турнира «Байер».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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