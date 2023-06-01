31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» прошел матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».

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Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.

«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте.

В серии пенальти больше повезло испанскому клубу.

🏆 Лига Европы. Финал. Будапешт, 31 мая

22:00. Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Пауло Дибала, 35 – Джанлука Манчини, 55 (автогол)

Пенальти: Окампос (1:0), Кристанте (1:1), Ламела (2:1), Манчини (сэйв), Ракитич (3:1), Ибаньес (сэйв), Монтиэль (4:1).

Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Пауло Дибала, 35 мин

ГОЛ! 1:1. Джанлука Манчини, 55 мин (автогол)