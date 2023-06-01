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Лига Европы
Севилья
31.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
01 июня 2023, 01:15 | Обновлено 01 июня 2023, 02:14
2492
0

Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы

01 июня 2023, 01:15 | Обновлено 01 июня 2023, 02:14
2492
0
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» прошел матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».

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Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.

«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте.

В серии пенальти больше повезло испанскому клубу.

🏆 Лига Европы. Финал. Будапешт, 31 мая

22:00. Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Пауло Дибала, 35 – Джанлука Манчини, 55 (автогол)

Пенальти: Окампос (1:0), Кристанте (1:1), Ламела (2:1), Манчини (сэйв), Ракитич (3:1), Ибаньес (сэйв), Монтиэль (4:1).

Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Пауло Дибала, 35 мин

ГОЛ! 1:1. Джанлука Манчини, 55 мин (автогол)

События матча

120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсало Монтиель (Севилья).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Ракитич (Севилья).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Ламела (Севилья).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Бриан Кристанте (Рома).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
55’
ГОЛ ! Автогол забил Джанлука Манчини (Рома).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
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Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома видео голов и обзор Пауло Дибала Джанлука Манчини автогол
Источник Sport.ua
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