Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
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31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» прошел матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».
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Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.
«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте.
В серии пенальти больше повезло испанскому клубу.
🏆 Лига Европы. Финал. Будапешт, 31 мая
22:00. Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1)
Голы: Пауло Дибала, 35 – Джанлука Манчини, 55 (автогол)
Пенальти: Окампос (1:0), Кристанте (1:1), Ламела (2:1), Манчини (сэйв), Ракитич (3:1), Ибаньес (сэйв), Монтиэль (4:1).
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Пауло Дибала, 35 мин
ГОЛ! 1:1. Джанлука Манчини, 55 мин (автогол)
События матча
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