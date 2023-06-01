МОУРИНЬО: «Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, пен. 1:4) в финале Лиги Европы:

«Мы ощущали давление против команды, в которой больше талантов, чем у нас. Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным. Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды, хотя упущенные возможности были не только в серии 11-метровых.

Пауло Дибала? Я молчал о нем в последние два или три дня. У него была серьезная травма. Когда смотришь на игру Пауло, становится ясно, что с ним наши результаты за последние два месяца были бы другими.

Мои поздравления «Севилье». Но вместе с тем хочу поздравить и своих парней. Они должны ехать домой со спокойной душой и гордиться тем, чего достигли. Это мои ребята из Будапешта!»