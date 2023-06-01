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Лига Европы
Севилья
31.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Рома
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Лига Европы
01 июня 2023, 06:50 | Обновлено 01 июня 2023, 07:13
1293
1

МОУРИНЬО: «Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение от «Севильи» в финале ЛЕ

01 июня 2023, 06:50 | Обновлено 01 июня 2023, 07:13
1293
1
МОУРИНЬО: «Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды»
УЕФА. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, пен. 1:4) в финале Лиги Европы:

«Мы ощущали давление против команды, в которой больше талантов, чем у нас. Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным. Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды, хотя упущенные возможности были не только в серии 11-метровых.

Пауло Дибала? Я молчал о нем в последние два или три дня. У него была серьезная травма. Когда смотришь на игру Пауло, становится ясно, что с ним наши результаты за последние два месяца были бы другими.

Мои поздравления «Севилье». Но вместе с тем хочу поздравить и своих парней. Они должны ехать домой со спокойной душой и гордиться тем, чего достигли. Это мои ребята из Будапешта!»

События матча

120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсало Монтиель (Севилья).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Ракитич (Севилья).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Ламела (Севилья).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Бриан Кристанте (Рома).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
55’
ГОЛ ! Автогол забил Джанлука Манчини (Рома).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
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Источник УЕФА
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Перець
Манчіні треба всією командою по хлобучці настукать інваліда кусок,а про  Жозе як завжди молодець за цей вчинок  комусь медаль просто пам'ять на всі роки
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