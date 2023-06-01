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Лига Европы
Севилья
31.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Рома
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Лига Европы
01 июня 2023, 01:05 | Обновлено 01 июня 2023, 02:11
2339
12

Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы

Все решила серия пенальти

01 июня 2023, 01:05 | Обновлено 01 июня 2023, 02:11
2339
12
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Первым еврокубковым финалом нынешнего сезона стала дуэль «Севильи» и «Ромы» в решающем противостоянии Лиги Европы. «Нервионцы» выигрывали этот трофей 6 раз, что является рекордным показателем. На пути к финалу испанская команда сумела пройти «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», что стало в какой-то мере сюрпризом, поскольку «Севилья» проводит неубедительный сезон. У римлян был свой козырь – наставник «волков» Жозе Моуриньо ранее не проиграл ни одного еврокубкового финала.

Первый опасный момент в матче создали номинальные гости. Челик выложил мяч под удар Спинаццоле, но тот пробил бесхитростно, и Бону среагировал. В дальнейшем «нервионцы» взяли мяч под контроль, пытаясь неспешными атаками растянуть оборону соперников. Особо это у «Севильи» не получалось, поскольку «волки» грамотно оборонялись и не позволяли оппонентам создавать угрозы своим воротам. При этом игра часто прерывалась свистком арбитра после жестких столкновений.

Getty Images/Global Images Ukraine

К первому результативному удару в матче привела ошибка севильцев в центре поля. Манчини сразу сделал передачу на ход Дибале, который вошел в штрафную и точно пробил мимо голкипера. Концовка первого тайма, включая 7 (!) компенсированных минут, проходила под аккомпанемент атак «Севильи». Номинальные хозяева делали постоянные навесы и прострелы, но оборонная линия римлян справлялась с нагрузкой. Счет едва не сравнял Ракитич. Хорват бил из-за пределов штрафной, но попал в штангу.

«Нервионцы» агрессивно начали вторую половину встречи, и эта активность вскоре принесла результат. Очередной навес с фланга исполнил Сусо, и закрывавший Эн-Несири Манчини срезал мяч в собственные ворота. На волне успеха севильцы продолжили атаковать, но не сумели закрепить успех.

В дальнейшем «нервионцы» владели территориальным преимуществом, а римляне отвечали нечастыми атаками. Большую угрозу воротам «Севильи» несли «стандарты» в исполнении «волков». После одного из штрафных номинальные гости не сумели затолкать в сетку заметавшийся перед вратарской мяч. Мог забивать Белотти, который после заброса со штрафного пробил в нескольких сантиметрах от штанги. Перед неумолимо приближавшимся овертаймом севильцы пытались вырвать победу, но сделать этого не смогли.

Getty Images/Global Images Ukraine

В дополнительной 30-минутке игры, достойной упоминания, было немного. Футболисты часто лежали на газоне и матч постоянно прерывался. Как следствие, арбитр добавил целых 11 минут к овертайму. Но их командам не хватило для того, чтобы выявить победителя. Победителя противостояния определила серия пенальти, в которой «нервионцы» хладнокровнее исполнили свои удары.

«Севилья» одержала победу и в очередной раз выиграла Лигу Европы. Этот успех ценен и тем, что в следующем сезоне «нервионцы» будут выступать в Лиге чемпионов.

Лига Европы. Финал.

«Севилья» – «Рома» – 1:1 (пенальти – 4:1)

Манчини (55, автогол) – Дибала (35)

Пенальти: 1:0 – Окампос, 1:1 – Кристанте, 2:1 – Ламела, 2:1 – Манчини (вратарь), 3:1 – Ракитич, 3:1 – Ибаньес (штанга), 4:1 – Монтиэль.

Рафа Мир (36, скамейка запасных), Ракитич (65), Ламела (109), Окампос (129) – Матич (22), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Челик (74), Залевски (105)

«Севилья»: Бону, Теллес (Рекик, 95), Гудель (Маркао, 127), Бодэ, Навас (Монтиэль, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 128), Хиль (Ламела, 46), Торрес (Сусо, 46), Окампос, Эн-Несири.

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола (Льоренте, 106), Матич (Бовэ, 120), Кристанте, Челик (Залевски, 91), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 106), Абрахам (Белотти, 75), Дибала (Вейналдум, 68).

Арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Стадион «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия)

СЕВИЛЬЯ – РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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shef63
Севілья вже задовбала.
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+4
PUMA
Явно не день Манчини.Желтую получил,автогол,при жребьи на пенальти попалась сторона ворот болельщик Севильи,не забил пенальти 
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+4
Максим Котов
Обыграть Севилью в финале ЛЕ смог бы только Мансити. При необходимом везении конечно же
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0
Michael Savchyn
феноменальний результат -- якщо Севілья у фіналі у ЛЄ, то приймати там ставки немає сенсу
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0
R1d3r
Севилья хоть раз проигрывала в финале ЛЕ? 
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0
Cruyff
Це їх турнір. 
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0
Octopus
У Моуриньо не было шансов. С тех пор как он начал любить российских теннисистов, то все пошло шкереберть. В Серии А мимо ЛЧ, в ЛЕ мимо ЛЧ. Задумайся, Жозе!
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0
igor shmuylo
Роме надо научиться  быть пенальти. После первой половине все тянули до пенальти.
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-1
jugulator
Итоговую работу чМоуринью в Роме можно охарактеризовать практически как провал.
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-3
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