31 мая на «Пушкаш Арена» пройдет матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ромой». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда в этом сезоне закончила если не золотой, то очень достойный отрезок. Вплоть до 2022-го включительно, при Лопетеги, удавалось стабильно держаться в топ-4 Примеры, и даже периодически демонстрируя претензии на нечто большее, чуть ли не чемпионские амбиции. Но нынешняя темпорада началась с глубокого провала, что стоила посту Юлену, да и его преемник, Сампаоли, не оправдал ожиданий. Толком игра Белой Андалусии наладилась только при нынешнем тренере, Мендилибаре, который занял пост в апреле. Были даже шансы вернуться в еврозону. Но в итоге нервьоненсе финишируют не выше 7-го места, и то за него не особо борются. Ставка была сделана на фирменную Лигу Европы. Там уже при Хосе Луисе испанцы выбили таких мощных противников, как Манчестер Юнайтед и Ювентус, причем Старую Синьору выбили только за счет гола в овертайме, доигрывая дома вдесятером.

Рома

Клуб очень похож на своего соперника в разрезе момента. Тоже можно или сделать за 90 (может, 120 минут) если не триумфальным, то успешным весь сезон 2022/2023, или окончательно провалиться. В Серии А джалоросси не просто не смогли прибавить - наоборот, потеряв массу очков в апреле-мае, даже сбавили - и это при 10-очковом штрафе, которым снова огорошили Ювентус. Но Жозе Моуринью, во-первых, в такой ситуации уже пробивался в Лигу чемпионов, с Манчестер Юнайтед побеждая в Лиге Европы. Во-вторых, Особенный год назад с волками брал международный трофей, Лигу конференций. Хотя, конечно, сейчас итальянцам сложнее. Фейеноорд выбили инфарктно, в овертайме, а с Байером все решил единственный гол за 2 матча.

Статистика личных встреч

Единственный официальный поединок провели в коронавирусном 2020-м году, в Лиге Европы. Тогда в 1/8 на нейтральном поле в Дуйсбурге Севилья выиграла 2:0, забив оба гола в 1-м тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают сугубо номинальное преимущество испанцам. Но тут слишком многое на кону, и, скорее всего, все может решить уже 1-й гол - ждем традиционных для финала тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,909).