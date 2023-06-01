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Лига Европы
01 июня 2023, 02:51 | Обновлено 01 июня 2023, 02:56
715
0

Для него нет вторых мест. Моуриньо выбросил серебряную медаль зрителям

Наставник «Ромы» проиграл «Севилье» в Будапеште финал Лиги Европы

01 июня 2023, 02:51 | Обновлено 01 июня 2023, 02:56
715
0
Для него нет вторых мест. Моуриньо выбросил серебряную медаль зрителям
Twitter

Португальский наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо выбросил зрителям свою серебряную медаль за второе место в Лиге Европы.

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».

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Команды обменялись голами в основное время поединка. Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.

«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте. И в серии пенальти повезло испанцам (1:1, пен 4:1).

ФОТО. Для него нет вторых мест. Моуриньо выбросил серебряную медаль зрителям

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Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома Жозе Моуриньо фото
Источник ESPN
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