Украина. Премьер лига10 мая 2024, 12:03 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай
11 мая состоится матч 13:00 матч 28-го тура УПЛ
10 мая 2024, 12:03 |
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В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Минай».
Игра пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 28-го тура «Ворскла» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков. «Минай» занимает 16 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 19 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
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