В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Минай».

Игра пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 28-го тура «Ворскла» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков. «Минай» занимает 16 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 19 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.