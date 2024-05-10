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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 12:03 |
63
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай

11 мая состоится матч 13:00 матч 28-го тура УПЛ

10 мая 2024, 12:03 |
63
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай
УПЛ

В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Минай».

Игра пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 28-го тура «Ворскла» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков. «Минай» занимает 16 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 19 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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