ВИДЕО. Свентек успешно стартовала в Риме, отдав американке всего 2 гейма
Ига разгромила Бернарду Перу в 1/32 финала турнира WTA 1000 в столице Италии
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В 1/32 финала полька в двух сетах разгромила Бернарду Перу (США, WTA 77) за 1 час и 18 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Бернарда Пера (США) – 6:0, 6:2
Это была третья встреча соперниц. Свентек выиграла все 3 очных поединка.
Во 2-м раунде престижных соревнований в столице Италии Ига сыграет против Юлии Путинцевой.
Для первой ракетки это 7-я победа подряд. До старта турнира в Риме Свентек завоевала титул на тысячнике в Мадриде.
Хайлайты матча Ига Свентек – Бернарда Пера – 6:0, 6:2
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