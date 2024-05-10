ВИДЕО. Свентек успешно стартовала в Риме, отдав американке всего 2 гейма

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала полька в двух сетах разгромила Бернарду Перу (США, WTA 77) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Бернарда Пера (США) – 6:0, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Свентек выиграла все 3 очных поединка.

Во 2-м раунде престижных соревнований в столице Италии Ига сыграет против Юлии Путинцевой.

Для первой ракетки это 7-я победа подряд. До старта турнира в Риме Свентек завоевала титул на тысячнике в Мадриде.

Хайлайты матча Ига Свентек – Бернарда Пера – 6:0, 6:2