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  4. ВИДЕО. Свентек успешно стартовала в Риме, отдав американке всего 2 гейма
WTA
10 мая 2024, 02:05 |
19
0

ВИДЕО. Свентек успешно стартовала в Риме, отдав американке всего 2 гейма

Ига разгромила Бернарду Перу в 1/32 финала турнира WTA 1000 в столице Италии

10 мая 2024, 02:05 |
19
0
ВИДЕО. Свентек успешно стартовала в Риме, отдав американке всего 2 гейма
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала полька в двух сетах разгромила Бернарду Перу (США, WTA 77) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Бернарда Пера (США) – 6:0, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Свентек выиграла все 3 очных поединка.

Во 2-м раунде престижных соревнований в столице Италии Ига сыграет против Юлии Путинцевой.

Для первой ракетки это 7-я победа подряд. До старта турнира в Риме Свентек завоевала титул на тысячнике в Мадриде.

Хайлайты матча Ига Свентек – Бернарда Пера – 6:0, 6:2

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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