Трехчасовая битва в финале! Известна победительница супертурнира в Мадриде

4 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В поединке за титул сошлись Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Арина Соболенко (WTA 2), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Игра завершилась в трех сетах победой польки за 3 часа и 14 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

Ига Свентек (Польша) [1] – Арина Соболенко [2] – 7:5, 4:6, 7:6 (9:7)

Это была 10-я встреча соперниц. Ига выиграла 7-й очный поединок.

В 12-м гейме третьего сета Свентек спасла 2 матчбола на своей подаче, а затем закрыла Соболенко на тай-брейке, где ей также пришлось уходить с матч-поинта соперницы.

В прошлом году Ига и Арина также играли между собой в финале престижных соревнований в столице Испании. Тогда победу одержала Соболенко.

Свентек выиграла 20-й титул в карьере, 3-й в сезоне (все 3 – тысячники). Всего Ига завоевала 9 трофеев на турнирах WTA 1000.

IGA'S FINAL ACT INSIDE THE MAGIC BOX 🎩🏆🪄 World No.1 @iga_swiatek saves three match points to defeat Sabalenka in a THRILLER 7-5, 4-6, 7-6(7) for her first #MMOPEN title!!! pic.twitter.com/C0ijHjP0uk

🏆 1GA GOES ALL THE WAY IN MADRID 🏆



🇵🇱 @iga_swiatek dethrones Sabalenka after winning 7-5, 4-6, 7-6(7) in the longest women's singles final in #MMOPEN history.



The World No. 1 saved 3 match points on her way to the 🏆. pic.twitter.com/nkryJ4rljj