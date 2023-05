Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не смогла выиграть трофей на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В финале соревнований польская теннисистка в трех сетах проиграла Арине Соболенко (WTA 2) из рб за 2 часа и 27 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

Ига Свентек (Польша) [1] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 6:3, 4:6

В первом сете Ига без особых шансов проиграла Арине. Полька ни разу не добралась до брейк-поинтов.

A dominant start by @SabalenkaA as she takes the first set 6 -3 over Swiatek

Вторая партия началась с быстрого брейка от Свентек. Первая ракетка мира повела со счетом 3:0, однако уже в 5-м гейме отдала свою подачу. Соболенко с четвертой попытки сделала брейк, затем сравняла счет и имела 2 брейк-поинта в 7-м гейме. Однако Ига спаслась на подаче и вскоре уже сама сделала брейк, а потом и подала на партию. Как итог – 6:3.

𝙅𝙚𝙨𝙯𝙩𝙚 𝙣𝙞𝙚 𝙠𝙤𝙣𝙞𝙚𝙘! 🗣️ says Iga @iga_swiatek levels the match at a set a piece

Третий сет начался также, как и второй, только в обратную сторону. Соболенко сразу сделала брейк и повела 3:0, но Ига моментально вернулась в игру. Представительница страны 404 начала менее сильно пробивать Иге на заднюю линию, а мощные и точные форхенды заставляли Арину все больше бегать и уставать. Ига сделала счет 3:3 и казалось, что Свентек должна дожимать Соболенко. Однако этого не случилось, усталость польки и везение белоруски дали о себе знать. Ига практически без шансов проиграла свою подачу в 8-м гейме, а далее хоть и имела брейк-поинт в 9-м гейме, но не смогла его реализовать и позволила Арине закрыть матч с четвертого матчбола. В итоге Соболенко выиграла трофей на тысячнике в Мадриде.

🎉🎉🎉 ARYNA IS THE CHAMPION 🎉🎉🎉 @SabalenkaA wins her second #MMOPEN singles 🏆 after beating Swiatek in a thrilling final (6-3, 3-6, 6-3).



What a stunning match!

Это была восьмая встреча девушек на официальном уровне. Счет 5:3 в пользу Иги.

Свентек в 17-й раз сыграла в финале на уровне WTA. В этом году первая ракетка мира выиграла титулы в Дохе (WTA 500) и Штутгарте (WTA 500), а также уступила в решающем матче соревнований в Дубае (WTA 1000). На турнирах WTA 1000 Свентек провела седьмой финал и боролась за шестой титул. Всего на счету польской теннисистки 13 титулов WTA.