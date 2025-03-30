WTA30 марта 2025, 07:27 | Обновлено 30 марта 2025, 07:28
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ФОТО. На VIP-местах финального матча в Майами вывесили белорусский флаг
Очень «нейтральная» поддержка Арины Соболенко в игре с Джессикой Пегулой
30 марта 2025, 07:27 | Обновлено 30 марта 2025, 07:28
778
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29 марта американка и четвертая ракетка мира Джессика Пегула уступила белорусской «нейтралке» Арине Соболенко (WTA 1) в финале турнира WTA 1000 в Майами.
Во время поединка на VIP-местах на арене был вывешен белорусский флаг. По правилам WTA, никакой символики рф или рб на стадионе быть не должно.
Пегула уступила со счетом 5:7, 2:6. Соболенко выиграла второй трофей в 2025 году.
ФОТО. На VIP-местах финального матча в Майами вывесили белорусский флаг
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