29 марта американка и четвертая ракетка мира Джессика Пегула уступила белорусской «нейтралке» Арине Соболенко (WTA 1) в финале турнира WTA 1000 в Майами.

Во время поединка на VIP-местах на арене был вывешен белорусский флаг. По правилам WTA, никакой символики рф или рб на стадионе быть не должно.

Пегула уступила со счетом 5:7, 2:6. Соболенко выиграла второй трофей в 2025 году.

ФОТО. На VIP-местах финального матча в Майами вывесили белорусский флаг