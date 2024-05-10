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Лига Европы
10 мая 2024, 09:58 | Обновлено 10 мая 2024, 09:59
665
0

Алонсо сделал заявление после выхода Байера в финал Лиги Европы

Испанец – о планах

10 мая 2024, 09:58 | Обновлено 10 мая 2024, 09:59
665
0
Алонсо сделал заявление после выхода Байера в финал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо после выхода команды в финал Лиги Европы сезона-2023/2024 высказался о вероятности требл в нынешнем сезоне

«Мы счастливы, что вышли в финал Лиги Европы. Теперь нам предстоит сыграть два финала за неделю. В полуфинале Лиги Европы мы проявили характер. После матча я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас еще есть шанс выиграть три титула. И мои ребята заслуживают выиграть требл», – заявил Алонсо.

Напомним, 9 мая «Байер» в ответном полуфинале Лиги Европы сыграл с «Ромой» вничью 2:2 и по суме двух встреч (первый матч – 2:0) вышел в финал турнира.

Ранее тренер «Ромы» дал оценку феноменальному «Байеру» Хаби Алонсо.

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Хаби Алонсо Байер Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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