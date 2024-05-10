Тренер Ромы дал оценку феноменальному Байеру Хаби Алонсо
Даниэле де Росси – о матче с «фармацевтами» в Лиге Европы
В четверг, 9 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встретились «Рома» и «Байера».
Клуб из Леверкузена, проигрывая 0:2, смог спастись и свел поединок к ничьей 2:2. Это помогло «Байеру» во главе с Хаби Алонсо установить абсолютный рекорд всех времен в Европе.
Наставник «Ромы» Даниэле де Росси дал оценку прошедшему поединку с клубом из Германии и подвел итог кампании своей команды.
«Это было героическое выступление, но «Байер» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, нам не хватило ударов по воротам. Иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.
Всего два дня назад мы выкладывались до последней секунды в матче с «Ювентусом», а сегодня нам пришлось приложить невероятные физические и психологические усилия.
Мы должны продолжать, сохранять этот дух и провести последние матчи сезона», – заявил де Росси.
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