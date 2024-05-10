Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ромы дал оценку феноменальному Байеру Хаби Алонсо
Лига Европы
10 мая 2024, 09:05 | Обновлено 10 мая 2024, 09:12
1253
1

Тренер Ромы дал оценку феноменальному Байеру Хаби Алонсо

Даниэле де Росси – о матче с «фармацевтами» в Лиге Европы

10 мая 2024, 09:05 | Обновлено 10 мая 2024, 09:12
1253
1
Тренер Ромы дал оценку феноменальному Байеру Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо и Даниэле де Росси

В четверг, 9 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встретились «Рома» и «Байера».

Клуб из Леверкузена, проигрывая 0:2, смог спастись и свел поединок к ничьей 2:2. Это помогло «Байеру» во главе с Хаби Алонсо установить абсолютный рекорд всех времен в Европе.

Наставник «Ромы» Даниэле де Росси дал оценку прошедшему поединку с клубом из Германии и подвел итог кампании своей команды.

«Это было героическое выступление, но «Байер» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, нам не хватило ударов по воротам. Иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.

Всего два дня назад мы выкладывались до последней секунды в матче с «Ювентусом», а сегодня нам пришлось приложить невероятные физические и психологические усилия.

Мы должны продолжать, сохранять этот дух и провести последние матчи сезона», – заявил де Росси.

По теме:
Алонсо сделал заявление после выхода Байера в финал Лиги Европы
Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер
Англия в печали. Клубы АПЛ прервали успешную серию в еврокубках
Даниэле Де Росси Рома Рим Байер Лига Европы Хаби Алонсо
Юрій Остроумов Источник: Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
Футбол | 09 мая 2024, 14:24 17
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте

Арбитр принял ошибочное решение и не позволил матчу перейти в овертайм

Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Футбол | 10 мая 2024, 04:50 1
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

Тони Кроос участвовал в финалах дважды с Баварией и в 5-й раз с Реалом

В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
Футбол | 10.05.2024, 09:13
В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Футбол | 09.05.2024, 18:45
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
Бокс | 09.05.2024, 14:22
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Ну и что в сухом остатке - 5 место в ЛЧ слито Аталанте, в финал еврокубка как в прошлом году не вышли. Уволить Моуриньо стоило, чтобы хотя бы все увидели, что не в нем проблема, а в самой Роме.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
09.05.2024, 05:35
Футбол
Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?
Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?
08.05.2024, 20:41 20
Футбол
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
09.05.2024, 07:44 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03
Футбол
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 32
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 2
Футбол
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
09.05.2024, 00:01 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем