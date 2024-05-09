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  4. Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Лига чемпионов
09 мая 2024, 20:46 |
7286
0

Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ

Икер считает, что против «Боруссии» должен сыграть именно украинский вратарь

09 мая 2024, 20:46 |
7286
0
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2]

После игры легендарный голкипер «Реала» Икер Касильяс поделился эмоциями и рассказал, кто должен защищать ворота «сливочных» в финальном поединке Лиги чемпионов с «Боруссией Д».

«Реал» имеет победную ДНК, заставляющую всегда играть до конца. У этой команды невероятная связь с Лигой чемпионов.

Андрей Лунин всем уже доказал, что он отличный вратарь, который может выручить в любой момент. Не от меня это, конечно, зависит, но Андрей должен играть в финале Лиги чемпионов.

Куртуа только что восстановился от травмы, и это правда, что на днях он играл очень хорошо, но он еще не вошел в соревновательный ритм. Тибо уже всем показал свой уровень и я уверен, что когда он наберет форму, то будет играть так, как и раньше», – сказал Касильяс.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Д» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».

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Икер Касильяс Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: ABC Digital Paraguay
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