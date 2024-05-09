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  4. Экс-вратарь Реала: «В финале ЛЧ сыграет Куртуа, но Лунин тоже заслуживает»
Лига чемпионов
09 мая 2024, 19:24 |
5146
2

Экс-вратарь Реала: «В финале ЛЧ сыграет Куртуа, но Лунин тоже заслуживает»

Сантьяго Канисарес высказался о финале ЛЧ

09 мая 2024, 19:24 |
5146
2
Экс-вратарь Реала: «В финале ЛЧ сыграет Куртуа, но Лунин тоже заслуживает»
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Бывший вратарь сборной Испании и «Реала» Сантьяго Каньисарес, который в начале 00-х прославился выступлениями за «Валенсию», рассказал, кто будет защищать ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Думаю, что в финале сыграет Тибо Куртуа, ведь вратаря будет выбирать главный тренер Карло Анчелотти. У бельгийца есть время, чтобы набрать хорошую форму и даже если Куртуа будет готов лишь на 80% – это много.

Андрей Лунин тоже заслуживает сыграть, но Тибо – лучший голкипер в мире и вратарская позиция в таких матчах имеет очень большое значение. Тренерский штаб «Реала» полностью доверяет Куртуа», – рассказал Канисарес.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Д» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Сантьяго Каньисарес Лига чемпионов Боруссия Дортмунд
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 2
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Нехай щастить
Всього на всього особиста думка цієї людини.Щось обговорювати марна витрата часу.В чемпіонаті Ла Ліги в наступних матчах буде Куртуа тому що Чемпіонство вже в кишені,але довга перерва Андрію не наруку.Тому не знаю як складуться обставини,Карло має час на роздуми.
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+3
OKs100
Тогда выиграет Боруссия. Куртуа после травм не уровень Реала.
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+3
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