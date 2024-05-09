Экс-вратарь Реала: «В финале ЛЧ сыграет Куртуа, но Лунин тоже заслуживает»

Бывший вратарь сборной Испании и «Реала» Сантьяго Каньисарес, который в начале 00-х прославился выступлениями за «Валенсию», рассказал, кто будет защищать ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Думаю, что в финале сыграет Тибо Куртуа, ведь вратаря будет выбирать главный тренер Карло Анчелотти. У бельгийца есть время, чтобы набрать хорошую форму и даже если Куртуа будет готов лишь на 80% – это много.

Андрей Лунин тоже заслуживает сыграть, но Тибо – лучший голкипер в мире и вратарская позиция в таких матчах имеет очень большое значение. Тренерский штаб «Реала» полностью доверяет Куртуа», – рассказал Канисарес.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Д» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».