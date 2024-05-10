Источник: топ-клуб Бундеслиги интересуется вратарем Днепра-1

Немецкий «РБ Лейпциг» интересуется украинским вратарем «Днепра-1» Назаром Макаренко, сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, скауты «быков» планируют посетить чемпионат Европы по футболу в возрастной категории U-17, чтобы посмотреть на игру 16-летнего голкипера.

Назар Макаренко является вратарем «Днепра-1» U-17, а также юношеской сборной Украины. В мартовских матчах отбора на чемпионат Европы он сыграл в основе 2 из 3 матчей.

«РБ Лейпциг» набрал 63 очка в 32 матчах Бундеслиги. Клуб уже гарантировал себе попадание в пятерку лучших команд чемпионата в этом сезоне, следовательно, будет участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.