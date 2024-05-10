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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 11:09 | Обновлено 10 мая 2024, 11:10
843
0

Источник: топ-клуб Бундеслиги интересуется вратарем Днепра-1

Назар Макаренко попал на радары «РБ Лейпциг»

10 мая 2024, 11:09 | Обновлено 10 мая 2024, 11:10
843
0
Источник: топ-клуб Бундеслиги интересуется вратарем Днепра-1
СК Днепр-1. Назар Макаренко

Немецкий «РБ Лейпциг» интересуется украинским вратарем «Днепра-1» Назаром Макаренко, сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, скауты «быков» планируют посетить чемпионат Европы по футболу в возрастной категории U-17, чтобы посмотреть на игру 16-летнего голкипера.

Назар Макаренко является вратарем «Днепра-1» U-17, а также юношеской сборной Украины. В мартовских матчах отбора на чемпионат Европы он сыграл в основе 2 из 3 матчей.

«РБ Лейпциг» набрал 63 очка в 32 матчах Бундеслиги. Клуб уже гарантировал себе попадание в пятерку лучших команд чемпионата в этом сезоне, следовательно, будет участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Днепр-1 РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ чемпионат Европы по футболу U-17
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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